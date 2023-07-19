美官員要賴清德澄清當總統走入白宮？府：美方無相關表示

金融時報報導，美國官員要求台灣方面澄清副總統賴清德關於「走入白宮」的言論，凸顯出賴要是在明年1月的總統大選勝出，美方對他處理兩岸關係態度的疑慮。同篇報導也求證白宮，白宮稱沒有向賴團隊要求說明。

總統府發言人林聿禪表示，如這項報導所稱，美方高層並沒有對此向賴清德團隊做出相關表示，我們與美國建立了穩健、負責，並且蓬勃發展的關係，也和美方在各項事務上，持續緊密溝通，確保雙方對彼此的立場都能瞭解。

金融時報所指的場景，是賴清德以民進黨主席身分，接見全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會，賴清德回應後援會會長談話，他指出，這場選舉是中南海和白宮的選擇，台灣不放棄持續走入世界；當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標，就已經達成了。