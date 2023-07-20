軍公教調薪要地方負擔一半 新北批中央「選舉亂喊價」

行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出這次不援例全額補助，須地方政府負擔一半。雙北、桃園都反對，新北市府批中央不要選舉一到就亂喊價，掏空地方基礎建設經費；高雄和台南也都希望中央多補助。

新北市府批評，「有功中央攬、有苦地方擔」，又是典型的「中央裝闊請客，卻要地方勒緊褲帶埋單」。軍公教調薪，依循往例都是由中央全額支出。中央補助一半是慷地方之慨，壓榨地方政府，須回頭是岸，全額補助。光是公教人員調薪百分之四，新北市預估就要增加廿六億元，嚴重打亂地方財政規畫，排擠重要基礎建設，「不要不顧地方死活，罔顧各縣市人民利益。」

桃園市財政局長歐美鐶說，明年人事費至少增加廿億元支出，地方非常擔憂，必會對地方財政造成非常大的困擾。桃園在中央統籌分配款及一般性補助款長期受到不公平待遇，桃園改制九年，獲配的中央統籌和一般性補助合計比台南市少七七○億元，比北市少二三六五億元，不能再減少應有的補助。

北市府發言人殷瑋說，中央請客，地方埋單勢必產生財源籌措、排擠施政支出的問題，中央卻要把問題推到軍公教頭上，情何以堪？行政院稱「台北市所獲中央統籌分稅額與一般性補助款全國最高」，依已審定決算數字的一一○年來看，完全不是事實。統籌加計補助收入數額北市居六都第三；以數額占歲出比率居六都最末。

綠營執政的台南市府指出，市長黃偉哲過去曾提及「財政壓力很大，估計要增加廿億經費，希望中央在統籌分配款多補助，彌補財政缺口。」調薪後市庫支出增加，預算編列是嚴峻考驗。高雄市府發言人周璟瑜也希望中央補助。

嘉義、苗栗和南投三縣財政都欠佳，嘉義縣府表示，中央規畫此次調薪考量各縣市財政情形，特別統籌分配款「財源無差短縣市」補助半數，「財源有差短縣市」全額補助，嘉義縣可拿到全額補助，財政無影響。

無黨籍苗栗縣長鍾東錦說，縣府財政困難，主計總處已允諾用特別統籌款盡量協助，衝擊應不大。南投縣府表示，公教調薪的預算從哪來，中央要說清楚。南投縣公教每調薪百分之一，一年增一億元支出，中央不全額補助，地方負擔重，也會排擠縣市建設。