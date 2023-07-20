軍公教調薪 挨批「中央請客 逼地方埋單」

行政院宣布軍公教明年調薪百分之四、警勤加給調升百分之十五，傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半。國民黨立委王鴻薇等人昨天批評「中央選前請客，選後逼地方政府籌錢埋單」，要求中央全額補助。行政院表示，雖北市及部分縣市收支未有差短情況，政府仍予半數補助，已優於以往。

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞昨表示，中央臨時公布的政策，完全沒考慮財政穩定問題，不僅要地方立刻配合，還得自己看著辦；「紅利中央收、成本地方負擔」，自己的加薪自己找財源，到頭來苦了基層；民進黨打著「送大禮」、「大紅包」名號，背後沒有完整且長期規畫，呼籲執政黨立意良善別只做半套。

王鴻薇與台北市議員徐巧芯、前議員羅智強舉行記者會。王鴻薇說，除了台北市，其他縣市也有補助被砍半狀況，地方恐哀鴻遍野，「要成就民進黨總統參選人賴清德選總統，卻要由地方統統埋單。」相當不負責。

王鴻薇說，軍公教調薪過去由中央全額支出，去年調薪就增撥特別統籌分配稅款廿一點五五億給北市全額補助。明年調薪，北市預估廿二至廿四億元，中央只補助一半，市府要去哪找錢？警勤加給部分，北市今年下半年要八億兩千多萬元，中央同意支應，明年預估十九億多元，中央迄今沒下文，難道中央請客要地方埋單？

王鴻薇昨在立法院質詢，要為北市爭取全額補助，行政院長陳建仁表示「這不可能」。陳揆表示，中央政府負責中央人事費用、地方政府負責地方人事費用，如果地方財務不好，當然需要更多中央政府補助。他說，因為疫情，第一年全額補助，第二年起地方要自行負責。

行政院發言人林子倫表示，依「地方制度法」及「財政收支劃分法」規定，地方政府人事費用為地方自治事項，應先以自有財源優先支應，但為平衡全國經濟發展，中央已將地方政府的正式人員人事費用納入一般性補助款基本財政支出，若有差短則予補助；北市及部分縣市未有差短情況，政府仍補助半數，已優於以往。

林子倫說，近年中央對地方財源挹注持續增加，北市今年獲中央統籌分配稅款與一般性補助款全國最高，合計六五一億元，較去年成長七十四億元，應有財力支應軍公教調薪所需經費。