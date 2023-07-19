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民調／國民黨支持者換將呼聲高？ 若「換侯」最挺他參選

王鴻薇：Kolas自證監視原配舉動 施壓所言不假

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
總統府前發言人谷辣斯於去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇（圖）原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時證實谷辣斯有向周姓元配施壓。記者季相儒／攝影
總統府前發言人谷辣斯於去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇（圖）原定陪同周姓元配及其律師舉行記者會，突然宣布取消。王鴻薇公開受訪時證實谷辣斯有向周姓元配施壓。記者季相儒／攝影

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）疑涉不倫戀，昨嗆國民黨立委王鴻薇霸凌她，今再劍指王，稱王昨預備舉行的記者會是烏龍。王鴻薇今晚回嗆，「需要你這個小三教我怎麼做？」谷辣斯自證仍透過相關人監視不倫戀男主角的原配舉動，施壓所言不假。

王鴻薇說，谷辣斯再度針對她本人發言，由於她的臉書關閉留言，身為前發言人有本事放話，沒本事接受社會公評， 如此心虛真是可悲。

王鴻薇表示，谷辣斯稱昨天是烏龍記者會，絕對是對元配最大不尊重。她已經貼出原配提告民事起訴狀，證明元配已對谷辣斯提告，谷辣斯卻利用公眾人物身份扭曲事實，對於原配因為壓力無法面對媒體，竟以原配「發言人」自居， 行徑之囂張， 欺人太甚。

王鴻薇提到，谷辣斯指稱「原配稱不認識王鴻薇」，記者會才會被拒絕等語，她現為立法委員，過去身為台北市議員，為民發聲從來不需要跟陳情人有任何交情熟識， 路見不平拔刀相助而已。包括張淑娟小姐、板橋幼兒園何老師之前也都不認識，當事人也都親口證實，服務本就天經地義，「我王鴻薇需要你這個小三指導我怎麼做嗎？」

王鴻薇強調，她要提醒社會大眾，谷辣斯發言中明確說明「根據我與李家人共同的友人轉述，原告稱不認識王鴻薇，就在王鴻薇召開記者會之前幾個小時，當天凌晨，原告或許在家人的勸服下逐漸了解『聖母峰』事件的來龍去脈」等語，這些話背後透露谷辣斯至今還可在透過相關人監視原配舉動，自證施壓所言不假。

王鴻薇 Kolas

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