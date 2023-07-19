快訊

受新冠影響平均餘命跌破80歲 「這原因」不改善恐持續折壽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安倍昭惠感謝賴清德去年赴日慰問 盼台日友好永遠持續

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。圖／總統府提供
副總統賴清德今天在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。圖／總統府提供

副總統賴清德今天在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。安倍昭惠感謝在安倍晉三離世時，賴清德親赴日本表達哀悼及慰問。賴清德則說，期盼台灣與日本，能在前總統李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

賴清德表示，能在總統府與安倍昭惠晤面，他感到非常高興。原本期待在疫情過後，能夠當面感謝安倍晉三對台灣的支持，但今天看到安倍昭惠女士，就像看到安倍晉三一樣。

賴清德說，去年安倍晉三驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實。當時安倍昭惠提到，安倍晉三每天會陪媽媽散步，以及家庭生活點滴，都讓他印象深刻。他也相信安倍晉三的母親及安倍昭惠，一定能走出悲傷。

賴清德也感謝安倍昭惠代替安倍晉三到李登輝墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

安倍昭惠致詞時首先感謝賴清德親自出席前天的歡迎晚宴，並預計出席今晚「台日友好之夜」，她也感謝賴清德在安倍晉三不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。

安倍昭惠提到，今天早上訪團有機會至李登輝靈前獻花致意，她相信李登輝與安倍晉三也都期盼台日能攜手協力，共創更美好的未來。安倍晉三生前常說「能不能為台灣做些什麼事情」，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問。台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。

安倍晉三 賴清德 日本

延伸閱讀

美參院通過台美貿易倡議首批法案 賴清德重申四個支柱

進總統府見蔡英文總統 安倍昭惠：患難見真情

賴清德出訪過境美國引陸不滿 孫曉雅：勿以此藉口挑釁

安倍昭惠登五指山弔唁李登輝 實現安倍晉三遺願

相關新聞

陳椒華追吹哨者保護法 大罵「混蛋」驚爆：有里長因此被殺

立法院今天召開臨時會，時力立委陳椒華質詢吹哨者保護法等進度，指她長期追蹤台南學甲爐渣掩埋弊案，與當地里長因此被告，還有夥...

川普批台灣搶走美國半導體工作 藍委：真心換絕情

美國前總統川普日前接受專訪，批評台灣搶走美國半導體的工作。國民黨立委賴士葆今日對此表示，道地真心換絕情，台美貿易倡議完全...

軍公教調薪要地方買單？北市批：勢必排擠施政支出

政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，現在卻傳出中央不援例全額補助，地方政府竟需自負一半支出。對此，北市府發言...

傳黨代表擬提案撤換黨主席朱立倫 國民黨回應了

國民黨23日將召開全代會，傳出有黨代表擬提案要求撤換黨主席朱立倫，國民黨今天表示，根據國民黨的黨章規定，黨主席由黨員直選...

川普「挺台」風向有變！綠營全噤聲 藍議員批：打算裝死到底？

美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時不僅不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，過去挺台立場似乎轉變，不過當初民進黨在202...

民進黨：台美貿易倡議 為台灣加入區域貿易協定打基礎

美國聯邦參議院一致同意通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」。民進黨今天表示，感謝美國跨黨派支持，台美21世紀貿易...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦