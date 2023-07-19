安倍昭惠感謝賴清德去年赴日慰問 盼台日友好永遠持續

副總統賴清德今天在總統府接見日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠。安倍昭惠感謝在安倍晉三離世時，賴清德親赴日本表達哀悼及慰問。賴清德則說，期盼台灣與日本，能在前總統李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

賴清德表示，能在總統府與安倍昭惠晤面，他感到非常高興。原本期待在疫情過後，能夠當面感謝安倍晉三對台灣的支持，但今天看到安倍昭惠女士，就像看到安倍晉三一樣。

賴清德說，去年安倍晉三驟然離世，他到日本弔唁及安慰其家人時，都還無法接受這個事實。當時安倍昭惠提到，安倍晉三每天會陪媽媽散步，以及家庭生活點滴，都讓他印象深刻。他也相信安倍晉三的母親及安倍昭惠，一定能走出悲傷。

賴清德也感謝安倍昭惠代替安倍晉三到李登輝墓前致意，並期盼台灣與日本，能在李登輝和安倍晉三的精神感召下，繼續合作，讓兩國未來更加美好。

安倍昭惠致詞時首先感謝賴清德親自出席前天的歡迎晚宴，並預計出席今晚「台日友好之夜」，她也感謝賴清德在安倍晉三不幸離世時，親赴日本表達哀悼及慰問。

安倍昭惠提到，今天早上訪團有機會至李登輝靈前獻花致意，她相信李登輝與安倍晉三也都期盼台日能攜手協力，共創更美好的未來。安倍晉三生前常說「能不能為台灣做些什麼事情」，她相信台日友好關係會永遠持續，並期盼未來能有更多機會到台灣訪問。台日雙方在很多領域相互尊重、共同合作，未來她也將竭盡所能促進台日關係發展。