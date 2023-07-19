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蔡英文總統接見泰國僑領 盼協助台灣打開更廣大市場

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天接見「台泰國會議員友好協會顧問團」。圖／總統府提供
蔡英文總統今天接見「台泰國會議員友好協會顧問團」。圖／總統府提供

蔡英文總統今天接見「台泰國會議員友好協會顧問團」，她肯定僑界領袖們在當地熱心投入公益，也增進雙邊國會議員的交流合作，為台灣和泰國打造更良善、友好的關係。她並表示，政府近年積極推動「新南向政策」，希望發揮產業的關鍵優勢，協助台灣打開更廣大的國際市場。期盼大家跟政府一起努力，讓台灣繼續走向世界。

今天訪團由團長何素珍率領，成員包括副團長蔡宗成、僑務委員林信慧、黃文益、張耀浪、呂生意等。

蔡總統致詞時，感謝何素珍率團回國訪問，也歡迎大家回到家鄉。目前在泰國，大約有15萬名台僑以及好幾千家台商企業，台灣和泰國在經貿、觀光等方面，都有非常密切的互動。所有僑界領袖在當地都熱心投入公益，為台灣和泰國打造了更良善、友好的關係。

蔡總統特別感謝「台泰國會議員友好協會顧問團」的所有成員，大家都是國民外交的重要先鋒。例如何素珍成立的曼谷大玲昌獅子會，號召台商做公益，經常主動關懷社區幼童；當泰國發生水災時，也舉辦捐血活動，以及協助賑災，發揮良善力量，深受泰國主流社會的肯定。

蔡總統表示，她十分感佩何素珍，50年來在泰國累積豐沛的人脈，也和泰國政界有良好的互動，並且獲得泰國參議院聘任為勞工及福利委員會顧問，關注勞工權益的提升及保障。顧問團財務長郭修敏也是泰國台灣商會的榮譽總會長，在今年1月舉行的慈善路跑活動，非常成功，曼谷市長也到現場表達支持。

蔡總統說，長期以來，各位先進跟泰國的各個政黨都保持聯繫，也積極促成台灣和泰國國會議員的互動，透過國會的力量，讓泰國更了解台灣。因為大家在當地的耕耘，不僅建立起台灣與泰國雙邊國會議員的溝通平台，也增進雙方的交流合作，讓台泰的友好關係不斷提升。她再次感謝大家的付出。

蔡總統提到，這幾年來，政府積極推動「新南向政策」，去年，台灣對新南向國家的出口金額創下史上新高，達到969億美元。在這其中，泰國也是非常重要的合作對象。未來台灣會與泰國在各領域持續深化夥伴關係。這個目標，也要拜託大家跟政府一起努力，讓台灣和泰國能有更多的合作成果，讓台灣繼續走向世界。

泰國 蔡英文

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