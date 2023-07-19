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美參院通過台美貿易倡議首批法案 賴清德重申四個支柱

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天參訪「凱銳光電股份有限公司」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天參訪「凱銳光電股份有限公司」。圖／總統府提供

美國聯邦參議院院會以「一致同意（Unanimous Consent）」方式通過「台美21世紀貿易倡議」首批協定執行法案。副總統賴清德今晚表示，感謝美國參眾兩院一致同意，堅定強化台美經貿關係。

賴清德在臉書指出，美國聯邦參議院院會今天以「一致同意」方式通過「美台21世紀貿易倡議首批協定執行法案」。下一步將提交美國總統拜登簽署後，10天內就可生效施行。

賴清德說，台美21世紀貿易倡議，是深化台美貿關係的重要里程碑。他要誠摯感謝美國國會，一次次用具體行動，表達對支持強化台美經貿關係的堅定立場。此次的立法進程速度相當快速，充分展現美國國會跨黨派議員，對「美台21世紀貿易倡議」的高度重視，更強化了對台美經貿關係的強烈支持。

賴清德表示，就如同他先前提出的「四大支柱」，「我將全力強化國防嚇阻力、提升經濟安全、展開民主夥伴合作，並維護兩岸現狀，透過四個支柱，帶來台海的永續和平與國家的繁榮。未來，台灣會繼續堅定立場，持續與國際上的民主自由陣營站在一起，向世界展現台灣追求民主和平的決心。」

美國 賴清德

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