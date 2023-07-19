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台灣農產品出口衰退連2年 立委邱臣遠呼籲分散出口風險

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天指出，農貿外銷直直落，農委會束手無策，是不是只會補貼和等升格？台美21世紀貿易倡議下一階段談判將觸及農業，政府應廣納民間建言，切勿讓此「深水區談判」進一步衝擊台灣農業發展。

邱臣遠批，農產品出口已經連續兩年衰退，許多學者也批政府大撒幣補助治標不治本，農委會主委陳吉仲拿不出辦法平衡產銷機制、照顧農民，整天想著升格當部長，卻不花點時間研擬台灣農產品的總體銷售策略。

邱臣遠認為，政府針對國內農產品銷售，應擬定整體長遠政策及平衡產銷機制，並投入資源鼓勵農民研發技術，創造農產國際競爭力；目前台灣農產品輸陸受阻，政府應協助農民開拓多元外銷市場，分散出口風險。

邱臣遠補充，根據農委會農業貿易統計，台灣農產品出口2022上半年較前一年同期減少5.4%、2023上半年較去年同期減少8.8%；若以外銷市場來看，我國農貿外銷市場前兩名的美國、日本，今年上半年也分別衰退9.9%、9.2%；對中國大陸衰退39.3％，僅對香港成長12.5％。

邱臣遠 農民 農委會

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