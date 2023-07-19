軍公教調薪 侯辦批：中央喊請客叫地方埋單

行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞表示，樂見軍公教人員獲得更好照顧，但民進黨政府為德不卒，中央喊請客，要地方埋單。

李利貞說，以雙北狀況來看，都是今年下半年經費，由中央及市府各負擔一半，但明年度需要的經費，中央卻尚未允諾像過去一樣全額補助。

李利貞批，中央臨時公布的政策，完全沒考慮到財政穩定問題，不僅要地方立刻配合，還得自己看著辦，自己想該去哪生錢？紅利中央收，成本地方負擔，這些程序，到頭來還是苦了基層。自己的加薪自己找財源，讓基層情何以堪。難道民進黨是透過這個舉動，再度告訴基層民眾「你們要自立自強」，還是「當作做功德」。

另外，李利貞質疑，行政院副院長鄭文燦受訪表示，只要軍公教調薪的部分涉及到中央，都會由中央編列預算處理，如果是地方預算，中央也會撥給基本維持費。鄭此舉根本是在玩文字遊戲、企圖迴避問題，不願明快承諾全額補助地方軍公教加薪。

李利貞表示，突如其來的財政負擔，恐怕排擠其他政策需求。民進黨打著「送大禮」、「大紅包」的名號，背後沒有完整且長期的規畫，難道不心虛？呼籲執政黨，立意良善別做半套，不要淪為選舉年喊喊口號。