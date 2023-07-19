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軍公教調薪 南投縣府：中央開支票擔心排擠地方建設
行政院拍板，軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，引來「中央請客、地方買單」議論。南投縣政府表示，南投縣財政困難，中央為軍公教調薪，須先給縣市政府足夠經費補助，否則增加人事成本，恐排擠南投基層建設。
南投縣政府表示，軍公教調薪必須考慮中央和地方政府的差異，尤其是新增人事預算從哪裡來，更要說清楚。南投縣人事經費1年約126億元，扣除退休人員20多億元，1年在職人事費用100億元，每調薪1%每年增加1億元支出，退休人員調薪則與在職人員脫鉤。
以111年調薪4%為例，中央以特別統籌款補助3億9千萬元，針對在職人員幾乎全額補助，如中央未全額補助，則成為地方沉重負擔。
縣府表示，調薪都是中央掌控，沒詢問過縣市政府意見，軍公教人員調薪當然高興，但中央沒有提高地方人事經費，會造成縣市建設遭排擠，不能行政院請客，卻要地方買單，對於財政困難的縣市，更不公平。
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