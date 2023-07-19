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軍公教調薪要地方買單？北市批：勢必排擠施政支出

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府。圖/報系資料照
台北市政府。圖/報系資料照

政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，現在卻傳出中央不援例全額補助，地方政府竟需自負一半支出。對此，北市府發言人殷瑋表示，勢必產生財源籌措、排擠施政支出的問題。

殷瑋表示，中央請客，地方買單，這勢必產生財源籌措、排擠施政支出的問題，卻要把問題推到辛勤的軍公教人員頭上，教人情何以堪？

另外，行政院發言人林子倫指稱，台北市所獲中央統籌分配稅額與一般性補助款全國最高，中央政府仍考量地方財政予以協助半數，已經優於以往。

殷瑋指出，行政院所說「台北市所獲中央統籌分稅額與一般性補助款全國最高」，若依已審定決算數字的110年來看，完全不是事實：統籌加計補助收入，以數額而言，台北市居六都第三；以數額占歲出比率而言，台北市居六都最末，行政院的發言與事實不符。

至於行政院所說「補助優於以往」一事，殷瑋則反問，111年調薪時，中央全額補助，此次調薪如何優於以往？

北市 行政院 殷瑋 軍公教

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