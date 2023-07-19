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川普「挺台」風向有變！綠營全噤聲 藍議員批：打算裝死到底？

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時不僅不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，不過當初大選挺川普綠營人士卻都噤聲，議員王欣儀對此痛批，「打算裝死到底？」 圖／路透
美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時不僅不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，不過當初大選挺川普綠營人士卻都噤聲，議員王欣儀對此痛批，「打算裝死到底？」 圖／路透

美國前總統川普日前接受美國媒體專訪時不僅不願表態保衛台灣，還把台灣痛批一頓，過去挺台立場似乎轉變，不過當初民進黨在2020年總統大選不少人力挺川普，如今卻都噤聲，台北市議員王欣儀痛批，綠營人士當初跳出來挺川普，甚至還抹黑現任總統拜登，如今「打算裝死到底？」直言國際上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益。

川普日前接受專訪被問到，若台灣和中國大陸有軍事衝突，美國是否會保衛台灣，川普回答，若他是總統，就不會這麼說，甚至話鋒一轉，指責台灣拿走美國半導體工作，更表示他與中國國家主席習近平是好朋友，相比過去挺台立場，轉變巨大，引發熱議。

王欣儀表示，2020年美國總統大選，綠營許多人士紛紛跳出來力挺川普，綠媒甚至稱川普是史上最挺台的美國總統，沒想到近日川普受訪，對台開炮，除了不承諾會協防台灣，還嗆台灣搶走美國的半導體工作，早應對台課稅等。

王欣儀說，當初美國大選，綠營側翼強力支持川普，甚至不斷對現任總統拜登抹紅抹黑，而民進黨立委蔡易餘更是挺川代表，直接發文表示「我川威武」，甚至還戴著川普字樣的口罩出席民進黨中常會。

王欣儀說，「國際上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益」，當年綠營最愛的民主夥伴，如今將炮口轉向台灣，「力挺川普的來綠委、側翼、1450去哪了呢？對於川普嗆台灣，打算裝死到底？」

川普 王欣儀

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