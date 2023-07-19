邀請蔡英文總統出席APEC峰會？ 孫曉雅：名單尚未確定

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今舉行年度記者會，重申她作為AIT處長的四大任務，包括支持台灣自我防衛能力、增進全球供應鏈韌性、支持與拓展台灣國際空間，以及深化美台之間的經濟和民間連結。她也特別強調，今年由美國主辦的APEC峰會，邀請名單尚未確定。

孫曉雅今於內湖AIT辦事處舉行年度記者會，是自她2021年7月接任處長以來的第三場記者會，她在記者會開場致詞中重申四大目標。

她指出，美國會致力支持台灣自我防衛的能力，並致力強化台灣作為區域夥伴的角色。她表示，台海的和平穩定符合我們共享的長久利益，對印太區域，以及全球的安全與繁榮至關重要。美國會持續依循台灣關係法支持台灣的自我防衛需求，也會持續與台灣在海上執法，和人道援助及救災等議題上一同努力。

孫曉雅也說，美國正與台灣合作增進全球供應鏈的韌性，並認為台美之間在高科技產業上，可以說是互補，且增進彼此經濟的成長，強調美台在半導體產業是天生互補的夥伴，指全世界68%的半導體產業，等於有三分之二是在美國設計的，而在台灣也有許多半導體的晶圓廠，美台在雙向科技方面的合作，不但促成現代化的生活，也為雙邊帶來創新。

孫曉雅也指出，美方正與台灣合作，創造機會擴大台灣的國際空間，包括讓台灣在多邊場域分享專才，並與其他國際夥伴互動的方式來進行。她表示，台灣有意義的參與聯合國體系，和其他國際組織對我們來說是一個務實議題。

在經濟連結方面，孫曉雅指出，美台經貿，與民間互動依舊是雙邊關係的基石，其連結不僅深厚，又具有悠久的歷史，不過美台經濟關係不僅限於高科技產業，2022年台灣是美國的第九大貿易夥伴，也在2021年是美國農產品第六大消費市場，隨著如台積電等高科技產業公司赴美投資，台灣現在已是美國成長第四快的外人直接投資來源。

至於美國今年作為APEC領袖高峰會的主辦國，國內有在討論是否可能由蔡英文總統代表台灣出席。對於媒體可能提出相關問題，孫曉雅則搶先一步回答，強調領袖峰會的邀請名單此刻還沒有確定。