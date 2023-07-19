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軍公教調薪要地方買單？新北批：有功中央攬、有苦地方擔

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院昨拍板核定，明年軍公教待遇加薪4%，年增經費約298億元，影響人數約73萬餘人，所需經費將納入明年度中央政府總預算案函送立法院審議。本報資料照／記者杜建重攝影
行政院昨拍板核定，明年軍公教待遇加薪4%，年增經費約298億元，影響人數約73萬餘人，所需經費將納入明年度中央政府總預算案函送立法院審議。本報資料照／記者杜建重攝影

行政院宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，現在卻傳出中央不援例全額補助，地方政府竟需自負一半支出。對此，新北市政府反彈，直指「有功中央攬、有苦地方擔」，又是典型的「中央裝闊請客，卻要地方勒緊褲帶買單！」喊話中央不要選舉一到就憑空亂喊價，掏空地方政府基礎建設經費。

市府指出，軍公教調薪，依循往例都是由中央全額支出，例如111年度軍公教人員調薪4%，就是經行政院核撥中央特別統籌分配稅款22.97億元，予以全額補助。沒想到不只今年7月1日起行政院修正警勤加給表及消防危險加給表，112年度下半年約需經費1.4億元，已經要求地方政府負擔一半。

市府質疑，更誇張的是中央表面大方送禮，宣布113年度的公教人員調薪4%，光是新北市的部分就預估要增加26至27億元支出，相關經費如為報導所言中央只補助一半，根本是慷地方之慨，壓榨地方政府，請中央回頭是岸，務必全額補助。

市府進一步說明，倘若地方政府需自付一半支出的傳聞屬實，將嚴重打亂地方財政規劃，排擠其他重要基礎建設的需求。試問中央開完支票就兩手一攤，臨時要地方政府去哪裡找財源？市府痛批，這完全是「有功中央攬、有苦地方擔」，呼籲中央不要不顧地方死活，罔顧各縣市人民的利益。

市府重申，新北統籌分配稅款是六都最低，相當不公平，中央不應繼續虧待新北市民，呼籲中央除了務必全額補助軍公教人員調薪之相關經費外，同時也必須正視擱置多年的「財政收支劃分法」問題，治標也治本，才是解決地方財政問題的根本辦法。

軍公教 行政院

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