孫曉雅：台灣是美中討論的議題 但不是唯一議題

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天表示，台灣是美中之間共同討論議題的其中一個項目，但不是唯一議題。

孫曉雅說，美中關係牽涉的領域相當廣泛，有複雜跟龐大的各種議題，美國與中國大陸在全世界各地都有雙邊、區域跟跨國界的議題，是雙方必須共同討論的，台灣是共同討論議題的其中一個項目，但不是美中之間討論的唯一議題。

孫曉雅指出，她想要引用美國國務卿布林肯（Antony Blinken）結束訪中後的談話，布林肯提到美國的一中政策沒有改變，將致力根據台灣關係法、美中三公報跟六項保證，與台灣維持非官方關係，這是基石，就像過去數十年一樣。

孫曉雅說，美方希望維持目前現狀，目前的現狀讓所有區域的人，享受和平以及繁榮，過上開心、健康生活的現狀，美國盡力維持現狀，相信也希望不會有任何人試圖片面推翻現狀，任何對於現狀有不同歧見，都希望以和平方式解決，這是美國承諾致力做到的事情。