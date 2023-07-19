被問美台軍事合作 孫曉雅：沒有立場評論

對於美台軍事合作議題，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，她沒有立場評論，美國與台灣的合作，對於台灣的承諾堅若磐石，相關做法完全符合美國一中政策。

孫曉雅今天舉行記者會，發表談話時提到致力維護區域安全，媒體希望她可深入談論相關背景。她說，她很確定致詞中所提到的是，美國會支持台灣能夠參與海上執法、人道援助以及救災等相關活動。

孫曉雅表示，美國的確與台灣在區域執法有許多合作，大家可能有在新聞當中看到，前段時間美台之間的合作包括（破獲）外國人口販運，有些台灣民眾成為受害者，還有毒品扣押、殺人案調查等等，這方面美國跟台灣有密切合作關係，也是需要跨國解決的議題。

孫曉雅指出，美國與許多國家還有司法管轄區都有合作，台灣是重要合作夥伴，也希望台灣在打擊犯罪的議題上做出更多貢獻，使得區域以及台灣、美國更加安全。

關於美台軍事合作的相關細節，孫曉雅表示，她沒有立場對美台安全合作做出更多評論，美國相當支持與台灣的防衛相關關係，與台灣在國防議題上的合作，是因應台灣在區域的威脅而定，與台灣的合作、對於台灣的承諾堅若磐石，在這方面的做法完全符合美國一中政策。

至於尼加拉瓜6月底向中美洲議會提案，撤銷我國立法院常駐觀察員資格，改由中國人大代表會議取代，孫曉雅說，她不太熟悉這個議題，美國相當重視的優先目標是，在可能的情況下，拓展台灣在國際參與，相信台灣對全球議題來說是重要貢獻者，大力支持台灣參與不需要以國家身分為前提的國際組織，在其他以國家身分為參與前提，例如聯合國體系，支持台灣有意義參與。