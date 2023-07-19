中央軍公教調薪 全額補助北市？陳建仁：這不可能

國民黨立委王鴻薇今天說，行政院宣布軍公教明年調薪，地方政府可能出現差別待遇，希望中央政府給予全額補助，行政院長陳建仁回應，「這不可能」，尤其台北市政府實際拿到的中央統籌分費款、一般計畫的補助相當高，因此本身就有能力負擔。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告，並備質詢。

王鴻薇質詢時指出，行政院去年宣布明年軍公教調薪4%，還有警勤加給要調高15%，這些她都贊成，問題是錢要從哪裡來。陳建仁表示，地方政府應該負責地方政府的人事費用，中央政府負責中央政府的人事費用。

王鴻薇質疑，行政院當初宣布給予地方全額補助。陳建仁說明，主要是時空不同，還要看調薪的期間是什麼時候，當時因為是新冠肺炎疫情期間，所以在第一年是全額補助，但是從第二年開始，地方政府就要自行負責。

王鴻薇認為，此舉會造成地方政府出現差別待遇，「我具體地為台北市政府爭取，比照111年中央全額補助」。陳建仁則說，這不可能，還是要看地方財務的狀況，如果地方政府的財務狀況不好，當然需要更多中央政府的補助。

陳建仁還說，台北市政府實際拿到的中央統籌分費款、一般計畫的補助相當高，因此本身就有能力負擔，其他縣市則還要回去看一下數字。

王鴻薇表示，中央政府原本答應警勤加給全額補助，但是只有到今年12月底為止。陳建仁回應，明年開始還是要回歸地方，當初中央跟地方政府都有很好的協商，所以大家也都同意，地方人事費用就是地方政府支付。

王鴻薇說，如果以台北市來講，警勤加給就要增加20億元，而且還必須持續，絕對會排擠到地方政府的財政，因此當中央在請客、開支票的時候，應該要想到地方的財政需要調度，而不是由中央請客，但是地方來埋單。

陳建仁說明，中央會視地方政府財政的能力，「如果必要由中央來補助，我們會補助」，但是台北市的經濟狀況很好，當時協商的時候，雙方也都同意，中央政府沒有苛扣台北市，地方政府都同意財政能力可以負擔。