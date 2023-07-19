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賴清德出訪過境美國引陸不滿 孫曉雅：勿以此藉口挑釁

聯合報／ 記者屈彥辰陳熙文／台北即時報導
針對副總統賴清德將於8月出訪友邦巴拉圭時過境美國，AIT/T處長孫曉雅強調一切符合長期過往前例，而美國的一中政策並未改變。記者胡經周／攝影
針對副總統賴清德將於8月出訪友邦巴拉圭時過境美國，AIT/T處長孫曉雅強調一切符合長期過往前例，而美國的一中政策並未改變。記者胡經周／攝影

副總統賴清德8月率團出席巴拉圭共和國新任總統潘尼亞就職典禮，過境美國，美國在台協會台北辦事處（AIT/T）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）表示，過境是慣例，中國大陸不應以此為藉口挑釁。

孫曉雅說，關於賴副總統前往巴拉圭途中過境美國的議題，台灣方面剛宣布這一趟旅程，她們只知道賴清德去程、回程當中會在美國過境，台灣還未宣布在美國哪個城市過境，關於賴清德過境的行程沒有更多細節。

孫曉雅表示，對於過境議題，符合美國長期以來的作法，也符合美台之間非官方關係的本質，同時符合美國一中政策，這次過境跟過去一樣，是慣例做法。過去曾經有非常多次副總統過境美國的前例，包括在她擔任處長期間，賴清德已經要過境第二次，因為這是長途旅行，希望在這樣的旅行中，美國以安全、舒適、便利、尊嚴的原則提供安排。她也常長途旅行，也期望有些時候可以過境稍微休息一下。

孫曉雅指出，至於中國大陸有任何回應，她想要表達的是這樣的過境是慣例，大陸不應以此為藉口，進行挑釁行為，希望中國大陸不會選擇這麼做。

美國在台協會 賴清德 孫曉雅

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