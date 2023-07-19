【重磅快評】蔡政府砍北市補助 8萬公務員何其無辜

行政院上月敲鑼打鼓宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%。不料，台北市員警才領一次調升後的警勤加給，民代就爆料中央明年不再補助台北市，台北市軍公教明年的補助也砍剩一半。如果爆料屬實，蔡政府的針對性未免太過明顯，這張空頭支票更是傷透台北市公務員的心，如果「 災情」擴及其他縣市，這些帳恐怕都要算在賴清德的頭上。

立委王鴻薇等人今天舉行記者會，指過去軍公教調薪都由中央全額補助，但明年調薪中央卻砍掉台北市一半補助，預估約11至12億元；至於警勤加給所需經費，中央也只補助北市今年下半年的經費，明年則沒著落，預估經費為19.71億，痛批這根本是中央喊著請客卻開空頭支票，要台北市政府去哪裡找錢？行政院回應，因台北市財政並無收支短差，中央協助半數，已經優於以往。

台北市是首善之區，民進黨除了前總統陳水扁之外，歷來市長選舉總是鎩羽而歸，過去八年由民眾黨主席、總統參選人柯文哲主政，柯與民進黨早已撕破臉，國民黨蔣萬安入主市府後，民進黨也始終沒給過好臉色，在政黨競爭之下，原本不令人意外，但民進黨如果連軍公教調薪、警勤加給這種全國性的政策都要動手腳，手法不僅大膽，更屬惡劣。

先來看看警勤加給調整案，蔡政府當初是怎麼說的。5月26日行政院發言人林子倫表示，警勤加給28年沒調整，行政院核定自7月起調高警勤加給15％，有近7萬名員警受惠。林子倫還說，閣揆陳建仁鑑於員警查察非洲豬瘟、防疫、反毒、打詐等工作夜以繼日付出與犧牲，特將警政署原本提報調高10％的幅度提升至15％。

警政署原來的建議案是調10%，陳建仁施惠加碼到15%，還不忘透過發言人大內宣一番。如果中央真的撥款補助，那也就算了，但實情卻是中央的補助只有半年，明年的經費得由地方政府自己想辦法，而且可能只有台北市的員警受此差別待遇，難道台北市員警的付出與犧牲不如其他縣市？蔡政府應該要好好說明。

更諷刺的是，就在行政院宣布調整警勤加給當天，警察大家長內政部長林右昌也陪同陳建仁視察警專，林大讚陳院長體恤員警辛勞，特別加碼將警勤加給從原來的10％調升為15%。林以警察大家長的身分感謝陳給警察支持與鼓勵。言猶在耳，如今台北市的警勤加給半年後斷炒，林右昌要不要出來說句話？

再談軍公教調薪案，行政院長陳建仁6月1日拍板時，人事行政總處即提出概算，指軍公教員工待遇調整項目包含本俸、專業加給及主管職務加給等三項，人數約73萬餘人，年增經費約289億元，這73萬人自然包括台北市政府8萬名公務員，289億元也應涵蓋台北市一年所需的22億至24億元，怎麼才過一個半月，台北市的公務員就被降等只補助一半？蔡政府選前撤幣開支票，還沒投票就打折扣，選後難保不跳票，難道財政紀律良好的縣市反要受到變相懲罰？

民進黨總統參人賴清德在擔任行政院長時，曾在模範公務人員表揚時指稱，公務員是上帝的選民，離幸福最接近，因為薪資穩定，有職級可升等，退休後也有一套完備制度，所以是最穩定，也是最接近幸福的一群。但他可能沒有想到的，即使是上帝的選民也會遭受差別待遇，台北市的公務員何其無辜。