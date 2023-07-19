友邦海地陷嚴重飢荒 陳建仁：應該要幫忙

台灣邦交國海地陷入嚴重飢荒，全國1000多萬人逾半數處於飢餓，聯合國旗下世界糧食計畫署日前宣布大幅削減海地糧援，7月起恐10萬海地民眾失去援助。國民黨立委陳以信今質詢時問，政府有無協助海地的新計畫？行政院長陳建仁答詢時表示「是應該要幫忙」；外交部長吳釗燮答詢說，我國對海地的援米從沒有斷過。

陳建仁今下午在立法院答覆陳以信質詢時表示，他在當衛生署長時去過海地，第一次是協助建立愛滋病國家檢測中心，第二次是震災後去幫助他們，他認為，這個國家不管在衛生，基本生活條件等，都需要大家幫忙。

陳以信指出，前總統馬英九曾訪海地，帶了2400噸白米捐贈，政府有無協助海地的新計畫？陳建仁答「若海地有這樣情況，確實需要考慮」。他提到，2004年他也是到海地，但海地政府發不出米，因為民眾會來搶，後來他們和天主教民間社團幫忙，煮成米後再分給大家。

陳以信問，海地是我重要友邦，伸出援手是應該的，做法可再討論，看實際可以怎麼做，把國人的愛心送出去。

陳建仁說，是應該要幫忙，他先請當地駐外單位了解狀況，看看有什麼方式，援助不是只把米送過去，他們先來了解狀況。

吳釗燮說，我國對海地援米從沒有斷過，「在所有邦交國中，我們對海地的援米是最多的」，在那邊的稻米種植計劃，並未因當地治安敗壞有所影響，對海地援助是從來沒有停過，未來他們會繼續做。