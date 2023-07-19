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AIT租地擴建用途 孫曉雅：目前沒有具體規畫

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
針對美國在台協會（AIT）擴建議題，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今於記者會上表示，有了解到在地居民對此議題的看法，也希望當個好鄰居。圖／翻攝自udn video直播
針對美國在台協會（AIT）擴建議題，處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今於記者會上表示，有了解到在地居民對此議題的看法，也希望當個好鄰居。圖／翻攝自udn video直播

美國在台協會台北辦事處（AIT/T）計畫在台北市內湖區擴建，準備納入鄰近約2.7公頃土地，引起在地居民強烈反彈。對於擴建土地的用途，AIT/T處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天說，目前沒有具體規畫，她了解到在地居民對這個議題的看法，他們也希望當個好鄰居。

孫曉雅表示，這個議題占據相關多的媒體版面，她了解在地居民對於這個議題相當關切，不久前也看到居民參加說明會表達想法，她們了解居民會使用AIT/T旁邊的空地。

孫曉雅指出，她們希望在這個社區當個好鄰居，AIT/T有三分之一的美國同仁住在內湖，他們的孩子在內湖上學，也會在日常生活中使用這邊的設施，上班日時這些同仁都會來內湖上班，可以說是這個社區的一分子。

對於擴建土地的具體用途，孫曉雅說，目前沒有具體規畫，未來如果能夠取得土地的話，要確切做什麼用途，AIT/T非常希望未來如果有機會，能夠擴建使用鄰近土地，目前還在跟許多相關機關合作，透過既有機制，希望讓這個議題有更好的討論，同時也非常重視在地居民所提供的寶貴意見，期待未來透過其他正常管道處理這個議題。

AIT 內湖 孫曉雅

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