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軍公教調薪中央請客地方埋單？ 政院：補助已優於以往

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影
行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%。 聯合報系資料照片／記者杜建重攝影

行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%。國民黨立委王鴻薇等人今批評中央選前喊請客為公務員調薪，選後卻逼地方政府籌錢。行政院表示，台北市所獲中央統籌分配稅額與一般性補助款全國最高，此次軍公教調薪相關補助規畫，皆依法辦理，且因北市財政狀況並無收支短差，原未獲補助，但中央仍考量地方財政予以協助半數，已經優於以往。

王鴻薇指出，軍公教調薪過去都是由中央全額支出，去年調薪時中央就增撥特別統籌分配稅款21.55億元給台北市全額補助，但明年度的調薪，台北市府預估預算大約22至24億元，支出預計又要增加，但中央只補助一半，北市府要去哪裡找錢？

行政院發言人林子倫表示，依據「地方制度法」及「財政收支劃分法」規定，地方政府人事費用為地方自治事項，應先以自有財源優先支應，但為平衡全國經濟發展，中央已將地方政府的正式人員人事費用納入一般性補助款基本財政支中，若有差短之處則予以補助。但考量地方財政情形，雖台北市及部分縣市未有差短情況，政府仍予以半數補助，已優於以往。

林子倫表示，近年來中央對地方財源挹注持續增加，以台北市為例，今年所獲得中央統籌分配稅款與一般性補助款全國最高，合計共651.1億元，較去年成長74.4億元，近13%，應有財力支應軍公教人員調薪所需經費。

林子倫表示，台灣能安穩度過新冠肺炎百年大疫，並在經濟發展上有亮眼表現，皆有賴於軍公教在第一線的付出，期盼台北市政府能與中央政府一起努力，慰勉軍公教的辛勞與貢獻，優化對大家的照顧。

軍公教 行政院

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