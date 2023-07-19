安倍昭惠登五指山弔唁李登輝 實現安倍晉三遺願
日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今天前往五指山國軍示範公墓，弔唁前總統李登輝。李登輝基金會表示，現場由李登輝基金會董事長李安妮夫婿賴國洲迎接，立委郭國文也特別上山陪同。
賴國洲在致敬儀式前表示，李安妮因身體不適無法親自接待，向安倍昭惠及來賓致歉與致謝。安倍昭惠則在儀式結束後簡短致詞，她說，去年安倍晉三本計畫到台灣弔唁李登輝，但後來遇上不幸事件後往生。如今她能代表先夫實現遺願，她感到非常開心。
安倍昭惠說，這幾天的訪問更感受到台日的緊密關係，相信天上的李登輝與安倍晉三也正看著為兩國努力的大家，心中亦必定覺得十分欣慰。
隨後賴國洲代表李安妮致贈本次為安倍昭惠特別客製化的木盒，裡面裝著印有李登輝與安倍晉三握手圖樣的信紙與信封。安倍昭惠則是回贈有特別意義的清酒「大和之心」。
李登輝基金會表示，該清酒的釀造米由安倍昭惠親自栽種於山口縣的土地上，然後再送至福島縣釀造。由於兩縣之間在幕末時分屬不同陣營，山口縣為「倒幕」，福島則是「挺幕」，雙方最後在戊辰戰爭正面衝突，也結下了歷史恩怨。因此安倍昭惠希望透過「原料」與「生產地」綜合的清酒「大和之心」，象徵雙方的交融與和平，也期待這樣的和平永存於日本與台灣之間。
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