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時力：藍綠白凱道高喊居住正義 社宅政策統統跳票

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
新北市林口世大運選手村社會住宅。記者季相儒／攝影
新北市林口世大運選手村社會住宅。記者季相儒／攝影

時代力量發言人余佳蒨今天說，台北市前市長柯文哲任內僅興建1.25萬戶社會住宅，蔡英文總統社會住宅的計畫達成率僅6成，中央地方社宅政策統統跳票，全部都是龜笑鱉無尾，鱉笑龜粗皮，對比凱道遊行高喊居住正義，完全是說一套做一套。

時代力量今天發布新聞稿說明，台灣民眾黨主席柯文哲近日點名蔡政府，說明任內社會住宅興建情況，內政部長林右昌昨天回應，中央社宅直接發包金額已經突破1747億元，未來每年將力拚1.5萬戶以上的社宅。

余佳蒨指出，柯文哲擔任台北市長時，承諾蓋5萬戶社宅，最後任內僅興建1.25萬戶，而且未完工，蔡總統則是在2016年競選時，提出8年建造20萬戶社宅的計畫，但是至今達成率僅6成，不論藍綠白、中央地方通通都是「龜笑鱉無尾，鱉笑龜粗皮」。

余佳蒨表示，截至目前為止，蔡總統任內已經蓋好和決標的社宅，不到8萬戶，包含灌水包租代管的數量後，仍然距離20萬戶的目標有一大段差距，面對任期僅剩10個月，社宅政策即將跳票，林右昌不思改進，放任大批國有地標租標售，竟然還有時間檢討地方政府推動社宅不夠努力，完全是五十步笑百步。

余佳蒨批評，柯文哲至今仍將台北市的社宅數量當成亮點政績，但是回顧他8年來的施政表現，第一任決標達成戶數高達1萬2338戶，但是第二任僅有221戶，對比落差極大，完全印證柯文哲所說「台北市長做不好，是因為他們在第一任時就想第二任，第二任時就想著總統大位。」

余佳蒨說，各黨政治人物都把社會住宅當作選舉提款機，除了蔡總統和柯文哲，新北市長侯友宜的社宅承諾更是徹底擺爛，不但數字大膨風，甚至有意將原定作為社宅的國有地標售，直接成為助漲房價幫兇，對比716凱道遊行時，藍白政治人物高喊居住正義，完全是說一套做一套。

社宅 柯文哲 居住正義 時代力量

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