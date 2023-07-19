快訊

1顆98元「陳耀訓蛋黃酥」再度瞬間搶空 網友泣：10秒就沒了

評／台灣學歷崇拜令人困惑？日本教授比較台日情況

13萬公幼家長荷包有救了！課後照顧擬採定額補助 最快明年2月上路

蔡政府7年未提兩監條例 邱太三：兩岸條例已涵政治議題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）。記者曾學仁／攝影
行政院長陳建仁（右）、陸委會主委邱太三（左）。記者曾學仁／攝影

時代力量立委邱顯智今天說，兩岸協議監督條例已經喊了很久，然而民進黨政府執政7年以來，始終沒有把草案送進立法院。陸委會主委邱太三表示，現行兩岸人民關係條例已經涵蓋政治性的議題，只要是有重大影響性，相關單位都會按照法條進行。

立法院臨時會今天邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告。

邱顯智質詢時詢問，此案是屬於條約案，還是屬於行政協定。陳建仁答詢時說明，當初在談判相關協定的時候，雙方就已經認定是行政協定，至於未來還有7個項目要談判，到底會用什麼方式來進行，這個就要看談判的議題內容來決定。

邱顯智指出，依照條約締結法規定，只要牽涉到人民權利義務的變動，或者是涉及到修改法律，條約案應該保留給國會來做決定，如果未來第二階段、第三階段的談判牽涉到修法，應該就要用條約案的方式進行審查。

陳建仁說明，首批協定沒有牽涉到修法，而且跟關稅也沒有關係，所以不會直接影響到人民的權利義務，未來談判的項目還要看議題的內容決定。

邱顯智詢問，如果締結的對象是中國，會以什麼方式進行審查，到底是適用兩岸人民關係條例第5條第2項，還是要用兩岸人民關係條例第5之3條的規定。陳建仁說明，政府會按照2019年增訂的兩岸人民關係條例第5之3條規定，建立民主監督的法治。

邱顯智再問，有關兩岸協議監督條例，這個已經喊了非常久，但是民進黨政府執政7年以來，始終沒有把草案送到立法院進行審查，現在即將邁入最後一個會期，行政院是否會把草案送到立法院，甚至列為優先法案。

陳建仁對此沒有正面回應，反倒是請邱太三代為說明。邱太三表示，現行的兩岸人民關係條例第5之3條，其實就已經涵蓋政治性、非政治性的議題，只要是對憲政有重大影響性，「各相關單位都要做政治性的評估，他們就按照法條進行。」

邱顯智表示，除了政治性的協議還有很多協議，包括經貿協議、服貿等，因此需要制訂兩岸協議監督條例，拘束未來的權利擁有者不要鑽漏洞，政府必須負責任地提出兩岸協議監督條例，這也是民進黨一直以來的主張。

邱太三指出，兩岸人民關係條例原本只有第5條的時候，當時要簽訂一般性的協議，就已經有授權誰去談、要怎麼談，現在只要協議牽涉到憲政或者重大政治影響性，一切就按照兩岸人民關係條例第5之3條的規定辦理。

邱顯智 陳建仁 兩岸協議監督條例

延伸閱讀

藍委批加入 CPTPP零進展 陳建仁：持續跟會員國協商

陳建仁立院備詢不懂議事規則 遭游錫堃制止

影／台美21世紀貿易倡議協定 陳建仁：期待立院盡快通過

陳建仁：政黨輪替是責任政治的一環 不必多扭曲

相關新聞

失智翁捐行天宮上億9房產爆爭議 專家曝「二招」守財產

行天宮爆出受贈爭議，北市一名87歲罹患輕微失智症的張姓獨居老翁，去年底瞞著女兒將價值上億元的9戶房產全捐給行天宮，老翁女...

郭台銘訪北農攤商 農民很辛苦「跟韓國瑜一樣苦民所苦」

鴻海創辦人郭台銘上午前往北農與攤商互動，有攤商向郭台銘抱怨，果菜市場沒有冷氣，郭承諾一定向北農反映，更反問果菜市場為什麼...

蔡政府7年未提兩監條例 邱太三：兩岸條例已涵政治議題

時代力量立委邱顯智今天說，兩岸協議監督條例已經喊了很久，然而民進黨政府執政7年以來，始終沒有把草案送進立法院。陸委會主委...

藍委批加入 CPTPP零進展 陳建仁：持續跟會員國協商

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議日前落幕，對於台灣與中國大陸等新入會案的審查方式未獲得共識。朝野立委今天在...

馬英九邀陸生訪台 邱太三：不可能搭舞台給敵意者統戰

馬英九基金會近日邀請大陸學生來台交流，陸委會主委邱太三今天說，只要沒有統戰或政治意圖，政府會朝向健康有序角度進行，台灣不...

挨批軍公教加薪地方埋單 鄭文燦：挹注地方財政有考慮到加薪

行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，卻傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半支出。國民黨立委王鴻...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦