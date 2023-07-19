藍委批加入 CPTPP零進展 陳建仁：持續跟會員國協商

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）部長會議日前落幕，對於台灣與中國大陸等新入會案的審查方式未獲得共識。朝野立委今天在立法院質詢都關切台灣申請加入CPTPP進度，行政院長陳建仁表示，雖然日前開會還沒有決議成立工作小組，但我方持續跟不同會員國有雙邊相關協商在進行中。

立法院臨時會今日邀請陳建仁率同相關部會首長列席，就「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」進行專案報告，並備質詢。

民進黨立委賴瑞隆表示，要申請加入CPTPP需要全部會員國通過，並不容易，但沒有努力就不會完成，期許行政團隊全力推動，請教目前相關申請進度狀況。

陳建仁指出，CPTPP會員國曾表示，新會員參加要符合高標準，且遵循國際貿易規定，日前開會除台灣還有其他國家申請參加，但會中沒有決議成立工作小組，相信21世紀台美貿易倡議首批簽訂，能夠更多國家了解台灣願意承諾高標準規範貿易的國家，相信對加入CPTPP有很大幫助，現在持續跟不同會員國有雙邊相關協商在進行中。

經濟部長王美花補充說明，台灣申請CPTPP過程，一定會有中國大陸阻撓因素，對台灣而言，不能因為大陸阻撓就不申請，所以持續跟所有會員國說明台灣的體制，爭取會員國支持，台灣對外貿易上永遠會配到阻饒，不可能因為阻饒就不做。

國民黨立委傅崐萁質疑，民進黨政府不斷大內宣，稱要加入CPTPP，今年CPTPP執委會有沒有通過中華民國入會申請？陳建仁答覆，「沒有」，傅崐萁接著說，所以要等到明年，顯然現在推動進程就是零。