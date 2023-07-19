馬英九邀陸生訪台 邱太三：不可能搭舞台給敵意者統戰

馬英九基金會近日邀請大陸學生來台交流，陸委會主委邱太三今天說，只要沒有統戰或政治意圖，政府會朝向健康有序角度進行，台灣不會同意對岸有政黨色彩的人進入校園，「我們不可能搭一個舞台，給對我們有敵意的人來做統戰」。

立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」專案報告，並備質詢。

國民黨立委謝衣鳯質詢時提及，馬英九基金會最近邀請陸生團訪台，對比蔡英文總統在今年的元旦文告有提到，「兩岸要恢復健康有序的交往」，請問此次的陸生團訪台，是否屬於健康有序的交往。

邱太三說，蔡總統的原意是針對疫情後的發展，只要沒有統戰或者有政治意圖，政府會比較朝向健康有序的角度進行，「因為他一開始有所謂的學校的黨委書記來帶隊，我們向來都認為，校園不應該有政治力的介入。」

謝衣鳯質疑，政府對台灣的民主沒有信心，邱太三則說，政府不是對台灣的民主沒有信心，他對台灣的民主當然有信心，政府不可能配合對岸的統戰，「我們不可能搭一個舞台，給對我們有敵意的人來做統戰。」

邱太三強調，政府認為不適當的人，本來就不應該進入校園，「我們都認為政黨不應該進入校園，怎麼可能讓對岸的政黨進入校園，我們自己都不希望政黨進入校園影響，怎麼可能同意對岸有政黨色彩的人進入校園。」

謝衣鳯追問，政府是否害怕我國學生被陸生團統戰。邱太三說明，希望謝衣鳯不要扭曲，當初是因為有黨委書記帶團進入校園，台灣的民主是建立在校園不該有政黨、政治人物介入，他對於台灣的民主非常有信心。

邱太三還反問，「委員妳同意不同意，妳如果同意的話，怎麼會同意共產黨進入校園」，陳建仁則緩頰，邱太三是對中國的黨委書記沒有信心。