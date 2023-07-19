挨批軍公教加薪地方埋單 鄭文燦：挹注地方財政有考慮到加薪

行政院上個月宣布軍公教明年調薪4%、警勤加給調升15%，卻傳出中央不援例全額補助，地方政府需自負一半支出。國民黨立委王鴻薇、台北市議員徐巧芯、台北市前議員羅智強今舉行記者會批評中央請客、地方埋單。行政院副院長鄭文燦表示，涉及中央部分是由中央編列預算，對地方政府的財政挹注也會考慮到加薪這塊。

行政院副院長鄭文燦今早出席故宮博物院「行政大樓及圖書館新建工程」上樑祈福典禮，被媒體問及此事，作上述表示。

王鴻薇指出，111年軍公教調薪中央全額補助，但明年調薪中央卻砍台北一半補助，至於警勤加給所需經費，中央只答應給北市今年半年，明年則沒著落，根本是中央喊著請客，開空頭支票。

鄭文燦表示，軍公教明年調薪4%，涉及中央部分當然是中央編列預算，地方政府所編列的預算，基本上都會納入基本維持費，中央對地方財政挹注會考慮到加薪這塊，至於警勤加給、包括危險加給調升，已經經由這次核定，全國一致要實施了，讓台灣在薪資成長有所提升，政府帶頭推動會有一定效果。

此外，針對立委批評台美21世紀貿易倡議首批協定內容空泛，鄭文燦說，這是不了解國際貿易的膚淺批評。他指出，台美之間簽訂涵蓋5大議題，這是非常不容易，未來還有7項議題陸續要談，不管是中小企業、貿易便捷化等，對台美間貿易促進會非常有幫助，而且這是一個高標準的貿易協議，將有助台灣參加其他經貿組織，台灣能夠跟美國達成協議，代表走向世界重要里程碑，對協議不夠了解的批評，是對國際貿易不夠了解。