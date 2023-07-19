邱臣遠：政府將台美21世紀倡議包裝成類BTA並不恰當

民眾黨立委邱臣遠上午在立法院院會質詢，政府將台美21世紀倡議包裝成類BTA不恰當，美國對台灣農產品大幅出超，經濟部長王美花說，台美農業規模不同，美對台出超對台美關係很多是互補關係。

行政院長陳建仁指出，台美21世紀倡議協定內容，會讓貿易便捷化，還有關稅事務的便捷化，就單單世界貿易組織估計，在關稅便捷化的部分，利益可到3%到5%，如果加上關稅、貿易自由化，實際所得到的利益，比關稅減輕的利益，更有意義。

邱臣遠質詢貿易額可以成長多少，外交部次長李淳表示，有信心簽訂後會成長，簽協議是替產業創造平台與機會。

邱臣遠說，2022年台美農產品進出口，美國進口到台灣46.7億元，台灣出口到美國9.1億元，美對台農產品大幅出超，大陸常對台競銷或制裁，農委會對農民產銷調節是失能的，尤其對農民都是用補貼，沒有中長期完整農業政策，簽下去對農業有保護、配套措施嗎？

陳建仁指出，農產品外銷除美日外，也積極拓展東南亞市場。王美花說，台灣農業相對美國規模小，美國是重要玉米、小麥產地，這是台灣需要的，台美農業規模本來就不同，美國對台出超對台美關係，很多是互補關係。