紐乳後年零關稅衝擊我酪農業 陳揆：產銷輔導要加把勁

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聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「台美21世紀貿易倡議首批協定」並備質詢。陳建仁報告說明倡議協定的五大議題。記者黃義書／攝影
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「台美21世紀貿易倡議首批協定」並備質詢。陳建仁報告說明倡議協定的五大議題。記者黃義書／攝影

台灣與紐西蘭簽署「紐西蘭與台澎金馬個別關稅領域經濟合作協定」，2025年起紐西蘭進口液態乳將「零關稅」，讓高生產成本、高售價的台灣酪農業面臨生存危機。民進黨立委洪申翰今在立法院質詢時關切此事，行政院長陳建仁答詢表示，農委會確實要在產銷宣傳及輔導上要繼續加把勁。

陳建仁今上午受邀率相關部會首長赴立法院，針對台灣與美國間貿易協定專案報告並備質詢。

洪申翰質詢指出，10年前簽訂台紐經濟合作協定，2025年將全面生效，在這過度時間會逐年提高免關稅進口量，2025年紐西蘭液態乳就能全面零關稅進入台灣。政府曾承諾會協助國產鮮乳自給率在9成以上。然而，現在國產鮮乳自給率已掉到8成以下。

洪申翰說，未來紐西蘭液態乳零關稅後，如果政府未提出有效配套，國產鮮乳自給率勢必會更低。酪農戶非常擔憂，未來會衝擊本土牛乳競爭力。現在沒看到政府有效協助酪農因應外在威脅，只用環保稽查要求酪農減少飼養隻數和減產。

陳建仁答詢表示，農委會確實要在產銷宣傳及輔導上要繼續加把勁，他會把相關資訊轉給農委會，請他們務必要更好的補助、輔導，朝向國產自給率9成目標邁進。

此外，洪申翰也關切，台美貿易倡議首批協定雖未包括農業，但第二階段談判，台美間是否會談到乳品進口規範？陳建仁答，就他了解，貿易倡議不就個別農產品討論，而是會希望以電子化方式加速通關，優化農產品、易腐品的通關等，都是在貿易便捷化角度，不會單獨談到每個品項。

紐西蘭 洪申翰 陳建仁

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