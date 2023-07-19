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陳建仁立院備詢不懂議事規則 遭游錫堃制止

聯合報／ 記者歐陽良盈鄭媁／台北即時報導
台美21世紀倡議副總談判代表楊珍妮（左）代答被制止，與質詢的立委邱臣遠（右）錯愕看台上。 圖/擷取自國會直播頻道
台美21世紀倡議副總談判代表楊珍妮（左）代答被制止，與質詢的立委邱臣遠（右）錯愕看台上。 圖/擷取自國會直播頻道

立法院臨時會今天邀請行政院長陳建仁率相關部會首長進行台美21世紀倡議專案報告，民眾黨立委邱臣遠質詢時，陳建仁請副總談判代表楊珍妮答覆，但遭院長游錫堃制止，指部會首長才能答覆。國民黨立委江啟臣質詢時，經濟部長王美花欲幫陳揆代答，被江制止並稱「部長，你該上來的時候不上來，現在上來幹什麼。」成為意外插曲。

邱臣遠質詢時問，預計台美21世紀倡議協議簽訂後，經貿可以成長多少？陳建仁請身旁的楊珍妮說明，楊珍妮開口說到「21世紀倡議協議最主要是加強政府的行政治理……」未說完就被主席台打斷，頻說「暫停」。

楊珍妮、邱臣遠等人同時錯愕看台上，但邱臣遠瞄到計時器還在跑，連忙反映「我的（質詢）時間要暫停喔」。游錫堃說明，備詢限部會首長，楊珍妮是副總談判代表，但部會首長才可以答覆；王美花隨即上質詢台，與外交部次長李淳分站陳建仁兩側。

隨後，江啟臣質詢時，王美花試圖幫陳建仁代答，卻遭江啟臣制止，並指「部長，你該上來的時候不上來，現在上來幹什麼。」

陳建仁 邱臣遠 江啟臣 游錫堃 王美花

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