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傅崐萁性騷案 蔣萬安：還沒收到公文不分藍綠零容忍
國民黨立委傅崐萁日前遭爆強吻女記者，國民黨日前公布處理結論表示查無實據，並表示函請主管機關北市勞動局處理，不過市長蔣萬安今天上午受訪表示，他有特別去問勞動局，目前還沒有收到國民黨正式的公文資料，他重申，台北市政府對於性騷擾是絕對零容忍，絕不容許、絕不縱容。
不過媒體也問蔣萬安，相較於民進黨中央涉及職場性騷，北市府主動處理，這次國民黨涉性騷是否動作沒有這麼快？是否有藍綠之分？蔣萬安表示不會，他說，北市府立場一致，就是性騷擾絕不容忍，絕對不會縱容，這是不分黨派、不分職業、不分年齡層都會發生，所以市府秉持這樣的態度，勞動局處理都是這樣，只要收到公文，該怎麼做、就會怎麼做，召開委員會來評議。
蔣萬安今天上午出席大安區里長座談，蔣萬安也重申，台北市政府對於性騷擾絕對零容忍，也絕不姑息，這是市府一貫的立場，勞動局如果收到相關資料，就會依法律規定召開委員會進行評議，以及進行後續處理，這個過程就是依法處理，有任何結果都會對外說明。
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