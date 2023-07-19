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影／台美21世紀貿易倡議協定 陳建仁：期待立院盡快通過

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影

立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」（台美21世紀貿易倡議首批協定），並備質詢。

陳建仁在專案報告指出倡議協定的五大議題，有強調協定具實質效益、為中小企業的國際經貿活動帶來就業成長、關務上力求加速通關，以及塑造友善投資環境。

陳建仁專案報告前受訪，對於美國前總統川普指我國搶晶片工作表示，台美經貿不論是美國的國會兩院朝野、行政部門有所共識，期待能互助互利與共同發展。就如同今天的在立法院專案報告台美21世紀貿易倡議一樣，就是一個最好的例子，對於在野黨質疑在台美貿易倡議未見關稅優惠一事，陳建仁則表示WTO的估計如關稅能夠便捷化，就能實際上減少3至5 ％的關稅，如果再加上貿易便捷化實際上比關稅重要。所以在倡議中加強關稅、通關、貿易的便捷化，讓台美雙方在貿易上都能互惠。

陳建仁也指美國參議院已經通過「台美21世紀貿易倡議協定」，也期待在立法院的臨時會也能盡快通過協定。

行政院長陳建仁在立法院報告」台美21世紀貿易倡議首批協定」前受訪表示，關稅能夠便捷化，就能實際上減少3至5 ％的關稅。所以在倡議中加強關稅、通關、貿易的便捷化，讓台美雙方在貿易上都能互惠。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁在立法院報告」台美21世紀貿易倡議首批協定」前受訪表示，關稅能夠便捷化，就能實際上減少3至5 ％的關稅。所以在倡議中加強關稅、通關、貿易的便捷化，讓台美雙方在貿易上都能互惠。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（中）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（中）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」（台美21世紀貿易倡議首批協定），並備質詢。記者黃義書／攝影
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「駐美國台北經濟文化代表處與美國在台協會關於台灣與美國間貿易協定」（台美21世紀貿易倡議首批協定），並備質詢。記者黃義書／攝影
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「台美21世紀貿易倡議首批協定」並備質詢。陳建仁報告說明倡議協定的五大議題。記者黃義書／攝影
立法院臨時會上午邀請行政院長陳建仁率同相關部會首長列席報告「台美21世紀貿易倡議首批協定」並備質詢。陳建仁報告說明倡議協定的五大議題。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影
行政院長陳建仁（右）、經濟部長王美花（左）上午出席立法院臨時會就「台美21世紀貿易倡議首批協」接受立委質詢。記者黃義書／攝影

美國在台協會 陳建仁 立法院

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