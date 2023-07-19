快訊

遭控「趁機性侵」女實習生 攝影師周宜賢喊「嚇傻了，指控太恐怖」

iPhone和iPad也有「中暑危機」！蘋果官方示警「5症狀」裝置恐已過熱

遭中影董事長郭台強控欠債4500萬 魏德聖資產被查封喊冤「遭坑殺」

美台貿易倡議首批協定實施法過關 將送拜登簽署生效

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。本報系資料照
台美21世紀貿易倡議首批協定日前完成簽署。本報系資料照

美國聯邦參議院18日晚間一致同意（unanimous consent）通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」（US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act），表達國會對協定的支持，下一步將送交美國總統拜登簽署生效。

中華民國駐美代表蕭美琴美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）上月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。

美國國會議員為表達支持美台強化貿易關係，並堅持拜登政府要尊重國會在貿易協議談判領域的憲法授權，要求未來的談判必須與國會協商，協定也要得到國會批准，由民主籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍的眾議院歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）等人共同提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，在參眾兩院均順利通過。

史密斯在法案通過後表示，這部法案展現了美國對台灣強大的、結合兩黨和兩院的對台支持，由國會認可首批協定，並提出針對公共透明度和國會參與美國未來對台談判的要求；這是雙贏局面，一方面強化美國對台灣的經濟與戰略夥伴關係，也確保國會和美國人民在國際貿易領域有發言權與投票權。

蕭美琴也在法案通過後在推特發文感謝，她說，這顯示強勁的跨黨派國會支持堅實的且惠及美台的貿易關係。

美國之音日前報導專家意見指，這是在一個兩黨高度共識下通過的立法，那麼行政部門就必須遵守，必須聽取國會意見，這會增加未來雙邊談判的複雜度。

美台21世紀貿易倡議首批協定實施法上月21日順利通過眾院，參院18日也一致同意，下一步將送到拜登桌上，由拜登簽署生效。

美國在台協會 拜登 蕭美琴

延伸閱讀

川普遭列國會暴動案調查對象 自曝恐遭「起訴和逮捕」

美遲未宣布對台軍援 亞太助卿重申履行義務決心

輝達、英特爾及高通CEO會布林肯 反對擴大管制中國

川普接獲通知列國會暴動案調查對象 自稱恐遭起訴

相關新聞

美台貿易倡議首批協定實施法過關 將送拜登簽署生效

美國聯邦參議院18日晚間一致同意（unanimous consent）通過「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」（US-...

陳建仁：政黨輪替是責任政治的一環 不必多扭曲

行政院長陳建仁昨天在立法院備詢時說「在自由民主法治國家，政黨輪替一向是很多人的想法。」引發熱議。陳建仁今天在立法院受訪時...

美通過台美貿易倡議首批法案 陳建仁：盼立院儘快通過

台美21世紀貿易倡議6月簽署首批協定，立法院將查照改為審查案，並於臨時會審議前，邀請行政院長陳建仁赴立院專案報告並備詢。...

江啟臣將擔任侯友宜訪美團團長？ 「侯江結盟」引黨內熱議

國民黨總統參選人侯友宜將於7月31至8月2日訪日，預計拜訪日本國會並拜會僑社，8月1日晚間進行僑宴。除了即將訪日，侯友宜訪美行程也在密集聯繫安排，國民黨立委江啟臣更赴美替侯友宜先探路，拜會美國在台協會（AIT）與美國智庫，18日返台。據了解，江啟臣也將擔任侯友宜訪美團團長，陪侯友宜隨行訪美。而侯友宜對江啟臣的「重用」，也引發藍營內部討論。...

【專家之眼】美國保護台灣 川普態度保留

時值美國2024總統大選政黨初選，此際前總統川普與其副手彭斯之間的較勁，從2021年的元月六日川粉抗議敗選的攻占國會，一...

美遲未宣布對台軍援 亞太助卿重申履行義務決心

美國國會議員今天關切，拜登政府計劃透過總統撥款權提供台灣5億美元軍援，卻遲未動作。美國國務院亞太助卿康達未正面回應，但重...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦