【專家之眼】美國保護台灣 川普態度保留

時值美國2024總統大選政黨初選,此際前總統川普與其副手彭斯之間的較勁,從2021年的元月六日川粉抗議敗選的攻占國會,一路到台海危機與烏克蘭戰爭的觀察,從最近雙方頻繁在新聞採訪的發言,誠可謂各有擅場、更高潮迭起。

首先,在今年六月底,彭斯先生以平民身分到訪烏克蘭,並與澤倫斯基發表談話;反倒過去的一年間,不斷有傳言說彭斯計畫訪問台灣,至今無甚跡象。

出身印第安那州教會電台主持人的彭斯,於接受美國全國廣播公司(NBC)訪問中,表示:「目睹烏克蘭士兵在樹林中堅守陣地的英雄氣慨,……,更堅定我的決心做呼籲,美國和盟友要對烏克蘭提供強而有力的全面支持。」

誠然,彭斯先生的反共立場,長期堅定且旗幟鮮明。在與福斯電台的前主播,Tucker Carlson,網路專訪時,當主持人問到:在拜登主政期間,美國主要都市的生活水平已然倒退,你為何還大力鼓吹要援助烏克蘭呢?

彭斯先生果斷回應一句:「這不是我所擔憂的,("It is not a concern of mine.")」。他的本意是身為總統候選人,相信美國有能力肩負起民主陣營的領導,同時有能力解決國內的社會問題!但這句話卻瞬間在網路上炸了鍋,眼看著愛荷華州初選活動在即,逼著彭斯先生必須再到福斯電台,為自己做澄清和辯護。

其次,川普前總統則勇於抓住大眾胃口,即使一路被指控他與俄國普亭政權,可能有掛鉤嫌疑!畢竟,在NBC的最新民意調查當中,參與共和黨初選的選民有過半表示,他們不太可能支持要繼續向烏克蘭提供更多援助的候選人。

再則,同樣接受福斯新聞台的專訪,川普對於美國是否要保護台灣,他則語驚四座的說:假若他擔任總統就不會這麼說,這樣做對美國的談判地位很不利。川普更盛氣凌人的說,台灣拿走了美國半導體的生產,早就該阻止他們的。

主持人巴帝羅默(Maria Bartiromo)則反駁川普,他說:「台灣占據九成生產,指的是在高端晶片領域;但如果中國大陸拿下台灣,他們就能控制世界啊!」川普的當場回應,雖然符合其一貫的貿易政策,但終究不免令人詫異又擔憂;川普說:「台灣人把我們的工作機會拿走,我們早該阻止的;早該對來自台灣的貨品課關稅。」

最後,於第二次大戰的前後期間,所漸次完成的工會運動與美國勞動法案,復因為有電化家庭與汽車業的蓬勃興起,讓戰後嬰兒潮的充沛勞動力,能支持員工福利的全面支應。從員工醫療到休假,悉數都成為美國企業的照養責任。

因此,美國於六零年代末的政策調整與架構設計,扶持企業外包做成本管控,意圖自然很明確;更因著有七零年代的兩次石油危機與環保意識的抬頭,趁勢讓東亞四小龍的工業化,在交相幫襯之下夾擊到工會利益的維持!

究其實,在過去四十年間的修法與稅務,美國朝野競相朝大企業利益做傾斜,因而造成今天難以挽回的結果。如今,支持川普的主要勢力,依舊是中高齡的工業帶人口;而台灣搶占美國人工作,也成為川普做政治動員的代罪羔羊。