【專家之眼】美國保護台灣 川普態度保留

時值美國2024總統大選政黨初選，此際前總統川普與其副手彭斯之間的較勁，從2021年的元月六日川粉抗議敗選的攻占國會，一路到台海危機與烏克蘭戰爭的觀察，從最近雙方頻繁在新聞採訪的發言，誠可謂各有擅場、更高潮迭起。

首先，在今年六月底，彭斯先生以平民身分到訪烏克蘭，並與澤倫斯基發表談話；反倒過去的一年間，不斷有傳言說彭斯計畫訪問台灣，至今無甚跡象。

出身印第安那州教會電台主持人的彭斯，於接受美國全國廣播公司（NBC）訪問中，表示：「目睹烏克蘭士兵在樹林中堅守陣地的英雄氣慨，……，更堅定我的決心做呼籲，美國和盟友要對烏克蘭提供強而有力的全面支持。」

誠然，彭斯先生的反共立場，長期堅定且旗幟鮮明。在與福斯電台的前主播，Tucker Carlson，網路專訪時，當主持人問到：在拜登主政期間，美國主要都市的生活水平已然倒退，你為何還大力鼓吹要援助烏克蘭呢？

彭斯先生果斷回應一句：「這不是我所擔憂的，("It is not a concern of mine.")」。他的本意是身為總統候選人，相信美國有能力肩負起民主陣營的領導，同時有能力解決國內的社會問題！但這句話卻瞬間在網路上炸了鍋，眼看著愛荷華州初選活動在即，逼著彭斯先生必須再到福斯電台，為自己做澄清和辯護。

其次，川普前總統則勇於抓住大眾胃口，即使一路被指控他與俄國普亭政權，可能有掛鉤嫌疑！畢竟，在NBC的最新民意調查當中，參與共和黨初選的選民有過半表示，他們不太可能支持要繼續向烏克蘭提供更多援助的候選人。

再則，同樣接受福斯新聞台的專訪，川普對於美國是否要保護台灣，他則語驚四座的說：假若他擔任總統就不會這麼說，這樣做對美國的談判地位很不利。川普更盛氣凌人的說，台灣拿走了美國半導體的生產，早就該阻止他們的。

主持人巴帝羅默（Maria Bartiromo）則反駁川普，他說：「台灣占據九成生產，指的是在高端晶片領域；但如果中國大陸拿下台灣，他們就能控制世界啊！」川普的當場回應，雖然符合其一貫的貿易政策，但終究不免令人詫異又擔憂；川普說：「台灣人把我們的工作機會拿走，我們早該阻止的；早該對來自台灣的貨品課關稅。」

最後，於第二次大戰的前後期間，所漸次完成的工會運動與美國勞動法案，復因為有電化家庭與汽車業的蓬勃興起，讓戰後嬰兒潮的充沛勞動力，能支持員工福利的全面支應。從員工醫療到休假，悉數都成為美國企業的照養責任。

因此，美國於六零年代末的政策調整與架構設計，扶持企業外包做成本管控，意圖自然很明確；更因著有七零年代的兩次石油危機與環保意識的抬頭，趁勢讓東亞四小龍的工業化，在交相幫襯之下夾擊到工會利益的維持！

究其實，在過去四十年間的修法與稅務，美國朝野競相朝大企業利益做傾斜，因而造成今天難以挽回的結果。如今，支持川普的主要勢力，依舊是中高齡的工業帶人口；而台灣搶占美國人工作，也成為川普做政治動員的代罪羔羊。