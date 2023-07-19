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陳揆贊成「政黨輪替」 政院澄清：非現在應輪替
國民黨立委曾銘宗昨天在立法院質詢，指民調逾六成不希望民進黨繼續執政，並批評行政院配合民進黨總統參選人賴清德「選舉大撒幣」。行政院長陳建仁答詢表示，在自由民主法治國家，政黨輪替一向是很多人的想法；曾銘宗追問，所以你贊成政黨輪替？陳建仁說，「當然，哪一個民主國家不是這樣？但哪個民調可信不可信，要看機構效應。」
陳建仁的回答，被立委解讀「贊成政黨輪替」。但行政院發言人林子倫隨即澄清表示，政黨輪替部分，陳建仁清楚說明，在全球各自由民主法治國家，大部分民眾對民主體制中的責任政治原則，皆表認同，政黨輪替是責任政治的展現，陳建仁所述為一般情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。
行政院並表示，政府嚴守財政紀律，債務未償還餘額決算數占當年度GDP比率，較二○一五年的百分之卅一點○五，已下降至二○二二年的百分之廿六點一三。
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