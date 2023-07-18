台馬商會晚宴 賴清德盼台馬貿易產業鏈結更上一層樓

副總統賴清德今晚出席「2023年台馬兩國商會鏈結交流晚宴」，他說，盼台馬兩國未來的貿易產業鏈結，經由台商朋友們的努力，能夠更上一層樓。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統恭賀今日晚宴圓滿成功，也祝福台馬兩國未來的貿易產業鏈結，經由台商朋友們的努力，能夠更上一層樓。

賴清德提到，台灣社會有一句話，「在家靠父母，出外靠朋友」，大家出外做生意就是要靠朋友，國與國之間也要建立好的友誼關係。因此，今晚非常難得，讓大家能夠一起舉杯相聚。祝福大家生意興隆，身體健康，萬事如意。他也以台語表示：「有緣無緣、大家來作伙，燒酒乾一杯」，並舉杯敬酒。

外交部政務次長田中光致詞時則提到，台灣希望加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，台灣完全符合條件標準，盼馬國駐台代表艾思妮花駐台期間能全力助台加入CPTPP，這對台馬貿易來說將是雙贏互惠的好事。他並呼籲，在座所有台、僑商能在馬來西亞發揮影響力，讓馬國政府、商界支持台灣加入CPTPP。