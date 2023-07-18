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夏季特奧拿16金 賴清德：政府會當代表團堅實的後盾

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天下午接見「2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見「2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團」。圖／總統府提供

副總統賴清德今天下午接見「2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團」，他感謝教練及選手們為國爭光，奪取佳績。他強調，政府重視身心障礙國民的運動權利，透過中央和地方攜手推動各項合作計畫，提升大家的運動參與；未來會持續挹注特奧選手訓練資源，做為代表團堅實的後盾。

賴清德致詞時首先代表蔡英文總統感謝代表團為國爭光。這次前往德國柏林，選手們表現傑出，總計贏得16金、13銀、10銅，高達39面獎牌的好成績，他要恭喜每一位得獎的選手，雖然有些選手未能獲獎，他也要表達勉勵之意，因為能夠站上世界上最高的運動舞台，其實就是一種成功。

賴清德特別感謝代表團團長李錫津、榮譽團長呂宏進及所有工作人員與教練，大家多年來，在特殊運動競賽方面出錢出力，幫助了許多身心障礙運動員。

賴清德強調，運動是基本人權，每個人都應該有權利參與、享受喜歡的各項運動。政府非常重視身心障礙國民的運動權利，教育部體育署、各地方政府及相關團體，長期以來也積極進行各項合作計畫，共同推廣身心障礙運動。

賴清德指出，包括教育部體育署和各縣市政府攜手推動的「運動i台灣2.0計畫身心障礙運動專案」，就是為了提升、擴大各縣市身心障礙國民的運動參與。未來，政府也會持續挹注特奧選手及教練備戰所需資源，做為特奧運動代表團隊堅實的後盾。

賴清德表示，各位選手為國爭光時，全體國人都感到光榮。運動除了是每位民眾的權利，政府有責任推動外，也是凝聚國人力量非常重要的方式。每個人都應該培養運動習慣，有一項終身運動，除了有益自身健康，對社會也非常好。最後他再次感謝大家為國爭光，並勉勵無論得獎與否，都是「台灣英雄」。

副總統賴清德今天下午接見「2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團」。圖／總統府提供
副總統賴清德今天下午接見「2023夏季世界特殊奧林匹克運動會代表團」。圖／總統府提供

運動 賴清德 教育部

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