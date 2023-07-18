傅崐萁指擋上架案遭爆性騷 鏡電視：模糊焦點避答問題

國民黨立委傅崐萁遭指控涉嫌性騷擾，並表示此案是由鏡週刊社長裴偉、NCC主委陳耀祥主導，目的是圍困追打鏡電視上架案的他，陳耀祥再趁亂通過鏡電視上架案。

鏡電視今天發聲明表示，揭發傅崐萁性騷擾的鏡文學總經理董成瑜，非鏡電視員工，無法理解傅委員如何因性騷案牽扯本公司及NCC？傅委員未誠心面對，卻將自己受性騷指控事件與鏡電視申請案件混為一談，企圖模糊焦點，迴避回答本身不當言行問題，深表遺憾。

聲明稿全文如下：