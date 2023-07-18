傅崐萁指擋上架案遭爆性騷 鏡電視：模糊焦點避答問題
國民黨立委傅崐萁遭指控涉嫌性騷擾，並表示此案是由鏡週刊社長裴偉、NCC主委陳耀祥主導，目的是圍困追打鏡電視上架案的他，陳耀祥再趁亂通過鏡電視上架案。
鏡電視今天發聲明表示，揭發傅崐萁性騷擾的鏡文學總經理董成瑜，非鏡電視員工，無法理解傅委員如何因性騷案牽扯本公司及NCC？傅委員未誠心面對，卻將自己受性騷指控事件與鏡電視申請案件混為一談，企圖模糊焦點，迴避回答本身不當言行問題，深表遺憾。
聲明稿全文如下：
一、揭發傅崐萁委員性騷事件者並非本公司員工，無法理解傅委員如何因性騷案牽扯本公司及NCC？性騷擾行為對於被害人而言是痛苦的經驗，誠如當事人所言「知道那種感覺就像被強迫吃了狗屎」，而揭露及調查過程亦會造成二次羞辱傷害，傅崐萁委員未誠心面對，卻將自己受性騷指控事件與本公司申請案件混為一談，企圖模糊焦點迴避回答本身不當言行問題，本公司深表遺憾。
二、本公司執照歷經2年餘審查、負責人變更案及上架案審查1年餘，期間歷經在野黨立委於立法院連番以不實言論預設立場攻擊質疑，更直闖NCC會議室，干擾審查，對於本公司所提出所有說明澄清及NCC調查結果卻視若無睹，希望立委諸公莫為謀求政治聲量，抹黑民間媒體。
三、無論各政黨如何干擾本公司營運及在NCC的各項審查，本公司本於媒體公器的天職與原則，對各項公共議題皆深入且平衡報導，今後仍將謹守客觀公正的角度，提供全國觀眾最優質新聞內容。
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