謝曉星涉性騷遭彈劾 藍黨團籲3任前閣揆應公開道歉

原能會前主委謝曉星在職期間涉性騷擾，監察院以13票全數通過彈劾，全案移送懲戒法院審理。國民黨團今舉行記者會，要求曾擔任過謝上級主管的前閣揆林全、賴清德、蘇貞昌向國人及被害者道歉；並主張臨時會審查性平三法時，針對性騷擾追訴期、告訴期能適度延長，給予被害人對等「武器」。

國民黨團首席副書記長林思銘指出，謝曉星是從2016年蔡英文總統上台起，就擔任原能會主委，直到今年一月下台，近七年時間在原能會作威作福，除任意飆罵部屬、隨意評論女秘書的身材、衣著，用身高挑選機要秘書，當作原能會「門面」等，連負責國會聯絡的主任剛做完白內障手術回立院聯繫工作，還被他嫌棄是「獨眼龍」、「觀感不佳」，用髒話大聲斥責。

林思銘質疑，這樣的部會首長，曾作為他長官的行政院長林全、賴清德、蘇貞昌，難道都不知情、不曾聽聞內閣有一位言行離譜、偏差至極的官員？是刻意包庇縱容，還是這些根本就是民進黨的文化，大家可集體視而不見長達7年？黨團呼籲曾擔任過謝曉星長官的3位前院長向國人道歉。

台北市議員游淑慧表示，衛福部統計資料顯示，2017至2021年間台灣職場性騷事件，高達8成都未通報。國人以為有第一位女性總統，台灣女權意識、平權會提升，結果並非如此。謝曉星性騷事件爆發後，在野黨立即提案，如行政機關發生性騷案，加害者為主管時，該主管須停職調查；結果遭民進黨團封殺，她要問當初封殺提案的民進黨立委們，要不要出來洗門風、道歉？

游淑慧也質疑，當謝曉星遭監院彈劾或糾正後，受害人能對他做出怎樣的追訴、請求賠償？包括前駐泰代表莊碩漢涉及性騷亦是如此，他是特任官、駐外代表，一旦請辭後，受害者如何追究他的刑事、行政和民事責任？

台北市議員徐巧芯指，性平三法修法應延長追訴期、加重相關責任，才是回應社會遭受性騷被害者的需求，包括男性在內，尤其是男性遭到性騷，因受到社會刻板印象和框架，說出口的難度更高。唯有延長追訴期，讓被害者先走出心理層面，再走出權勢關係，在國家法律有依循的制度和空間，才能讓台灣性別平等，無論男女受到不公平待遇時，能夠勇於站出來，讓加害者受到法律懲罰。