傅崐萁批NCC利用MeToo讓鏡電視上架 NCC反擊：勿混為一談

國民黨立委傅崐萁上個月遭指事涉性騷案件，而在國民黨公布此案「查無實據」後，傅崐萁表示，對黨內調查結果表示尊重，同時，也反批這起性騷擾案是鏡傳媒、NCC（國家通訊傳播委員會）將「Me Too」當作武器，真正的目的是「圍魏救趙」，讓鏡電視能夠上架，並通過董事長變更案；對此，NCC今日指出，「鏡電視相關案件與Metoo案件無關，籲外界勿混為一談。」

NCC表示，鏡電視為民間企業，各項程序及審議期限皆依相關規定辦理，且數次赴立法院備詢及進行專案報告，並依立法院交通委員會決議請相關部會協助調查，就外界所關切之事項，窮盡行政調查可能。

NCC強調，在同類型的申請案中，該會已用最嚴格的審查密度及強度，檢視鏡電視所提負責人變更及有線電視系統經營者申請上架鏡電視新聞台案，並已於該公司申設新聞台時附加附款，要求鏡電視公司不得在人力、系統上與鏡週刊共用，以及要求股東不得轉讓股份或代持等，以確保該新聞台能穩健經營。

NCC也強調，立委遭指控性騷擾一事，與NCC審查鏡電視相關案無關，請各界勿混為一談，特此澄清。