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陳建仁贊成政黨輪替？ 政院澄清：指民主國家一般情況不是現在

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影

國民黨立委曾銘宗今天在立法院質詢，民調逾六成不希望民進黨繼續執政，行政院配合民進黨總統參選人賴清德選舉大撒幣。行政院表示，政府嚴守財政紀律，債務未償還餘額決算數，占當年度GDP比率，相較2015年31.05%，已下降至2022年26.13%。

曾銘宗說，六成民眾期盼政黨輪替。陳建仁表示，在自由民主法治國家，政黨輪替一向是很多人的想法；曾銘宗追問，所以你贊成政黨輪替？陳建仁說，當然，哪一個民主國家不是這樣，但哪個民調可信不可信，要看機構效應。

行政院發言人林子倫表示，政黨輪替部分，陳建仁清楚說明，在全球各自由民主法治國家，大部分民眾對民主體制中的責任政治原則，皆表認同，政黨輪替是責任政治的展現，陳建仁所述為一般情況，而非認為台灣現在應該政黨輪替。

針對中央政府累計債務議題，行政院指出，前總統馬英九執政八年期間，中央政府債務由3兆6644億元增加至5兆3988億元，增幅達1兆7344億元；蔡總統2016年上任後，截至今年7月7日，中央政府累計債務從5兆3988億元微幅增加至5兆8338億元，僅淨增加4350億元，若排除因應新冠疫情特別預算所舉債6365億元，還淨減少2015億元。

林子倫表示，政府近年來積極與民間合作，致力經濟發展，包含投資前瞻基礎建設、推出台商回流三大方案等，讓台灣經濟表現名列世界前茅，也使近年來政府總預算稅入優於預期。

陳建仁 民進黨 林子倫 立法院 行政院

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