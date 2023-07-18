台灣MeToo事件頻傳 藍委要求每年公布性騷改善報告、組性平人才資料庫

台灣MeToo事件頻傳，朝野要求修法聲音大。行政院長陳建仁列席立法院臨時會，報告性騷擾防治。國民黨立委楊瓊瓔質詢，要求每年公布改善成果報告，建立性平人才資料庫。陳建仁說，修法過程中，確實有規定所有企業接受到性騷案件後，一定要通報，就會有相關數據。

楊瓊瓔要陳建仁承諾，是不是能做到每年提出改善成效報告，陳建仁表示可以。楊追問，既然要每年公布，勞檢人力夠嗎？勞動部長許銘春說，目前勞檢編1000個，性騷擾防治本來就在勞檢業務範疇，過去整個宣導、教育部分還要再加強，目前編制人力是夠的。陳建仁說，會增加經費跟人力，加強訓練。

楊瓊瓔表示，有民間團體提出應建立懲罰賠償金制度，彌補職場性騷擾對受僱者的傷害，陳建仁是否認同懲罰賠償入法？陳建仁說，他當然認同，要保護被害者，懲處加害者，但懲罰賠償限於權勢性騷擾。

楊瓊瓔認為，性騷擾應該不分是不是權勢性騷擾，一視同仁，訂定辦法規範，讓被害人職務調整、減少工時或請假給薪，不是只規範權勢性騷擾才有勞動權益保障。陳建仁表示，有各式各樣保障，譬如提供相關諮詢、法律扶助等。

對於已經遭騷擾，沒有選擇，該怎麼辦？許銘春說，要求雇主負起性騷防治的責任，職務可以做些調整。陳建仁也表示，被害者被性騷的樣態有很多，要看樣態的狀況來處理。