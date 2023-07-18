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傅崐萁涉性騷扯政治鬥爭 時力：毫無悔意昭然若揭

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨立委傅崐萁（圖）遭鏡文學總經理董成瑜指控九年前性騷擾，國民黨調查後認為查無實據，傅崐萁表示尊重國民黨調查。記者曾原信／攝影
國民黨立委傅崐萁（圖）遭鏡文學總經理董成瑜指控九年前性騷擾，國民黨調查後認為查無實據，傅崐萁表示尊重國民黨調查。記者曾原信／攝影

國民黨立委傅崐萁遭指控涉嫌性騷擾，傅崐萁聲稱自己是遭受抹黑，時代力量發言人余佳蒨今天說，面對性騷受害者指證歷歷，傅崐萁不願正面向社會大眾釋疑，反而用政治陰謀論轉移焦點，毫無悔意，昭然若揭。

時代力量今天發布新聞稿指出，國民黨昨天公布傅崐萁性騷擾案調查結果，「查無實據」，傅崐萁今天指控，因為強力監督國家傳播通訊委員會（NCC）及鏡電視申照上架案，自己遭受抹黑，NCC主委陳耀祥與鏡電視創辦人裴瑋合謀混淆視聽、暗渡陳倉。

余佳蒨指出，面對當事人鉅細靡遺地描述受害過程，而且還有多位證人的情況底下，傅崐萁因為當事人的工作背景，把一切抹黑成政治陰謀，對比先前「尊重及支持性別平權」的說法，完全是大相逕庭，顯見傅崐萁不僅毫無悔意更無性平意識，「國民黨還要包庇這種人嗎？」

余佳蒨提到，民眾黨立委賴香伶先前面對辦公室性騷爭議，同樣以「政治鬥爭」為由閃躲性騷問題，遭到各界撻伐後公開致歉，這次傅崐萁的言行變本加厲，質疑當事人揭露事實別有目的，更用政治手段進行抹黑，造成當事人二度傷害，完全是性平的負面教材。

傅崐萁 時代力量 國民黨 性騷擾 MeToo

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