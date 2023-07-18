禁師生戀準則怎麼訂？陳揆：應朝未成年方向走

行政院通過「性平三法」修正草案，明定禁止師生戀，引發違憲質疑。行政院長陳建仁今天在立法院答詢時，性騷擾定義可在立法院相關委員會審查時討論，他也認為，應朝禁止未成年師生戀的方向走。

民進黨立委林宜瑾今質詢時認為，她所提「性騷擾防治法」修正草案中，全面禁止老師和未成年學生談師生戀。一是考量國中小及高中階段的校園特殊性，每天長時間互動，學校又是半封閉小型社會，老師與未成年學生存在多重權力不對等關係，必須受到約束。

同時林宜瑾指出，無法期待和未成年學生發展戀情的老師能公平公正對待每個學生；且教師利用其教學專業及被學生信賴而逞私慾，無論是與學生發展成戀情或性愛關係，都是相當失格的行為。

根據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」第7條，教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理之關係。林宜瑾表示，該準則聽起來僅規範於上課時間內，恐進一步將師生戀私人化的疑慮，應該修正。

教育部長潘文忠答詢時表示，過去校園內確實有違反教師專業倫理的現象，只是規範在「校園性侵、性騷、性霸凌防治準則」內，這次修法特別提升到法的層次。未來在整個討論過程中，「成年和未成年」會是一個審慎思考的分際，後續教育部會邀請專家學者、團體及學校，就專業倫理準則深入討論。

潘文忠說，如果順利通過修法，未來對教學專業倫理會更深入提供樣態指引給學校參考，在執行上也比較有客觀依據。陳建仁也說，應該禁止未成年的師生戀，要往這個方向走，因此在這次修法中將其納入。