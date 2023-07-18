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藍委籲性霸凌納性平三法 陳建仁：性騷擾與性霸凌不同

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影
立法院臨時會今天邀請陳建仁率同相關部會首長列席，提出性騷擾防治相關事宜專案報告，並備質詢。記者曾原信／攝影

資深媒體人周玉蔻去年誣指前中國小姐張淑娟是緋聞案女主角，遭張提告，檢方依違反個資法及加重誹謗罪起訴。行政院長陳建仁今日被詢問是否將「性霸凌」納入「性平三法」修法範疇，他說，不太清楚這件事，也不評論個案，且性騷擾與性霸凌並不相同。法務部長蔡清祥也說，現行刑法針對妨害名譽、誹謗本來就有規定可以依法追訴，性霸凌歸性霸凌，與性騷擾是不同的。

李德維質詢表示，周玉蔻去年在節目裡面指控張淑娟「滾床單」，還在節目大喇喇地講，這是性霸凌；行政院此次提出性平三法修訂，是否針對當事人給予協助，並對相關全國的性霸凌事件做相關防治。

陳建仁答覆，「我不太清楚這種事情」，並追問說，這是什麼時候發生的事情？李德維說，這是去年發生的事情；陳建仁聞言便說，「那我就不可能知道了」；李德維表示，陳揆應該要苦民所苦，才會是好的行政院長；陳建仁回應，在講性別平權、性騷擾防治的時候，他認為不適合評論個案。

李德維認為，該案是轟動全國、全台灣大概沒有人不知道，張淑娟被電視節目的主持人大喇喇地這樣講，他認為這是一種性霸凌，雖然張淑娟已經提告加重誹謗罪，但性騷擾跟誹謗還是不太一樣，請問行政院的態度跟是否提出相關防治。

陳建仁說，這次修法往性騷擾防治努力，性霸凌部分，在性平相關法律面有所規範，所以這次修法沒有考慮這部分。

霸凌 陳建仁 性騷擾 性平三法

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