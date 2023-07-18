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遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點
總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）陷不倫戀疑雲，在國民黨立委王鴻薇指谷辣斯施壓後，公開控王是霸凌者。王鴻薇回酸谷辣斯「聖母峰」，元配怕谷辣斯，但她不怕，用政治轉移焦點是民進黨人一貫伎倆。
王鴻薇說，「請問Kolas，事發至今是否對元配有道歉過？是否有過悔意？沒有。難道是想風頭過了出來洗白嗎？從開始到現在，一副『聖母峰』的高姿態，難怪元配會備受壓力。但請妳搞清楚，元配怕妳，我王鴻薇可不怕妳！」
王鴻薇提到，「用政治轉移焦點，就是你們這些民進黨人的一貫技倆，是我去讓你發生不倫戀的嗎？我幫受害的元配發聲是霸凌嗎？那妳對受害者造成的傷害又是什麼？套句新竹市前市長林智堅的名言『是非可以這樣顛倒嗎？』」
王鴻薇強調，「我不知道元配是否會在諸多壓力下，無奈地忍氣吞聲屈服。但先把元配的狀子公開，以免被妳『掩蓋真相』！」
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