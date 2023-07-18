追憶安倍晉三 陳菊：永遠不會忘記他說了「台灣加油」這4個字

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今南下高雄保安堂，向丈夫銅像獻花致意，在場的監察院長陳菊及高雄市長陳其邁，對於安倍晉三的辭世，痛失一位對台灣極其友善的日本友人，感到十分不捨，陳其邁推崇安倍晉三是維護亞太區自由民主價值的優秀政治家，相信他已化做星辰，持續守護台日間珍貴的情誼。

陳菊說，去年9月24日她應保安堂張吉雄邀請，為安倍前首相銅像剪綵，今天再陪安倍夫人到銅像前，表達台灣人的感謝與尊敬，但內心對安陪的離世，仍非常的不捨與感慨，「為什麼上天要讓這麼不幸的事發生」。

陳菊說，前首相安倍晉三非常了解台灣的困難，且愛護支持台灣，像他這樣的政治家能對台灣有這麼深厚的情感和友誼，除了感謝還是感謝。她永遠不會忘記安倍在台灣面臨困難衝擊時，說了「台灣加油」4個字；在台灣現階段面臨很多威脅困難時，安倍也公開地說，「台灣有事就是安倍有事」，安倍對台灣的支持，讓台灣不感孤單，這一點深深讓台灣人感動

陳其邁則表示，安倍晉三前首像曾說過，台灣與日本有共同的基本價值，是重要的友好夥伴，安倍對台灣的友好與善意，開啟日本有史以來最緊密的夥伴關係。

陳其邁說，安倍生前一肩扛起亞太區域維護開放自由民主的價值，率先提出自由開放的印太戰略，超越過去的地緣政治架構，也獲歐美民主盟友的響應。除此，安倍更以行動具體支持台灣，讓台日在區域安全上成為命運共同體，促成東亞的和平與穩定。