蔡英文：海峽對岸日益升高威脅 台灣人民從未迴避

蔡英文總統今天出席台灣民主基金會20周年國際會議開幕典禮，她表示，今天不僅是慶祝，也是反思民主的過去、現在及未來的適當時機。面對海峽對岸日益升高且持續不斷的威脅，台灣人民從未迴避，而是迎頭面對挑戰，對抗試圖破壞民主的勢力。透過共同合作瞭解銳實力，可以進一步制訂最佳策略以對抗威權勢力。「我們也要繼續強化民主國家聯盟，維護國際社會的利益。」

蔡總統今天以英文致詞，她表示，非常榮幸和多位長期為民主奮鬥的先進齊聚一堂。她要向美國國家民主基金會創會會長葛胥曼（Carl Gershman）致意。「沒有他堅持不懈的倡議及努力，台灣民主基金會不可能在20年前成立。」她也說，感謝美國國家民主基金會威爾遜會長（Damon Wilson），去年將「世界民主運動」全球大會移師台灣舉行，是台灣首次接待這麼多位來自世界各地的民主運動人士。

蔡總統說，20世紀是民主的世紀。在蘇聯解體和柏林圍牆倒塌後，全球經歷了「第三波民主化浪潮」。從東歐至亞洲到拉丁美洲，人民重視民主和人權相關的價值。類似的發展也發生在台灣。台灣人民奮鬥數十年，才實現了今日享有的民主。「我們的民主轉型並不容易，也並非沒有血汗及淚水，許多前輩在追求民主的過程中承受苦難，甚至犧牲生命。」

蔡總統說，過去三年來，疫情重創全球健康和經濟。「在我們致力修復這個可怕的全球事件所造成的衝擊時，我們發現威權政權正試圖侵蝕我們的民主制度，並破壞人權。台灣人民對於這樣的侵擾再熟悉不過。台灣一直面對來自海峽對岸日益升高的威脅，從軍事恫嚇、經濟脅迫、網路攻擊、到錯假訊息攻勢。這一切都是為了製造疑慮，並讓人民對我們一直以來努力爭取的民主生活方式喪失信心。」

蔡總統說，即使面對持續不斷的威脅，台灣人民從未迴避威權主義的挑戰。相反地，台灣人民迎頭面對挑戰，「我們每天對抗試圖破壞民主的勢力。台灣人民準備好分享我們堅韌的故事，也願意向國際夥伴學習經驗。」

蔡總統說，早在2017年，美國國家民主基金會在發布的一份重要報告中首次提出「銳實力」這個名詞。該報告指出，威權政體運用「銳實力」和其他操控手段，利用自由開放的社會來推廣其敍事方法，削弱民主體制。若要因應這項挑戰，民主國家必須團結一致，以對抗威權政權用來削弱我們制度的手段。「我們更要攜手合作，提升韌性並捍衛我們的價值觀。」隨後，蔡總統接受美國國家民主基金會會長威爾遜頒贈總統「民主服務勳章」。