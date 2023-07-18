快訊

外出帶傘！北北基19縣市大雨特報「恐下到晚上」 花蓮大雷雨、山區暴雨

行天宮受贈9戶共上億房產！捐贈者女兒出面控訴：疑誘騙失智父親

吸金39億通緝21年 列治文主嫌夫婦泰國落網返台歸案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

社工流動率高 衛福部社福「二司一署」也難留才

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
社工工作高壓、低薪，民間NGO、衛福部社福相關司署都留才困難；圖為過去社工工會為爭取專業加給到衛福部前抗議。本報資料照片
社工工作高壓、低薪，民間NGO、衛福部社福相關司署都留才困難；圖為過去社工工會為爭取專業加給到衛福部前抗議。本報資料照片

行政院日前拍板，調升執行政府專案的民間社工薪資，社工人員高壓、低薪的工作環境，再次引發重視。有資深社工透露，不只政院社會安全網計畫聘雇的社工師，多留任不到5年就辭職投入仲介、保險業務員等工作，就連主責社福工作的衛福部「二司一署」：社工司、保護司、設家署，都出現留才困難的狀況。

衛福部社工司司長蘇昭如昨天受訪時證實，衛福部二司一署確實有人才流動快的現象。以社工司來說，工作同仁加班已是常態，且因官署負責的是後勤工作，職員不像第一線社工一樣能獲得社會掌聲，若遇到媒體關注的社會案件，還要面對媒體、立法委員挑戰，這都是造成人員流動的可能原因。

蘇昭如說，社會工作雖然高壓，卻是一份有使命感、成就感的工作，面對人才流動率高的現況，作為主管只能盡力訓練、激勵同仁投入工作，雖無法保證同仁一輩子都留在單位，但鼓勵在職期間奉獻所學；即使同仁離職，也希望持續投入社會工作，成為國家人力資料庫中的一員，長期下來也是為國家增添社會工作常備軍。

針對民間社工流動率高的現況，她表示，社工人才確實有機構間流動率高的狀況，但單位間的轉換，對社工人員來說是工作經驗累積，能幫助社工人員迎接不同任務挑戰；對NGO組織而言，人力的流動也能為組織帶來革新力量。社工待遇問題已讓不少社工系畢業學生不願投入社工行列，故社工司發動調薪，基層擔憂的通膨問題，未來將視實際情況再向政院爭取調整。

社工 衛福部

延伸閱讀

服務業開放移工 政院鬆口：會考慮

調薪大小眼 7千NGO社工恐出走

聚陽AI智慧管理 獲利祕密武器

因應高齡少子推全齡社福大樓 蔣萬安：提供一站式服務

相關新聞

追憶安倍晉三 陳菊：永遠不會忘記他說了「台灣加油」這4個字

日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠今南下高雄保安堂，向丈夫銅像獻花致意，在場的監察院長陳菊及高雄市長陳其邁，對於安倍晉三的辭...

遭谷辣斯批霸凌 王鴻薇酸：不怕「聖母峰」轉移焦點

總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）陷不倫戀疑雲，在國民黨立委王鴻薇指谷辣斯施壓後，公開控王是霸凌者。王鴻薇...

民進黨再爆台大國發所論文抄襲 這次是客家部主任…本人親回應

新黨今天舉行記者會，指控民進黨客家部主任蔣絜安的台大國發所論文涉抄襲。蔣絜安回應，造成學校和師長的困擾，要深深地表達由衷...

過境美國地點不明 陳以信疑美否定賴清德提議

針對總統府公布副總統賴清德將於八月中旬，出訪參加巴拉圭總統就職典禮時將過境美國，但卻未公布過境地點。國民黨立委陳以信質疑...

見丈夫銅像落淚 安倍昭惠：相信他靈魂也一起來了

日本已故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠今天到高雄紅毛港保安堂向安倍晉三銅像獻花致意。安倍昭惠哽咽說，相信丈夫的靈魂也與她一起...

柯文哲稱台灣無法加入CPTPP 外交部：不靠中國善意

民眾黨主席柯文哲昨天再度強調日方高層明確告知，兩岸問題未解，台灣難以加入CPTPP。外交部今天回應，台灣外交工作從來不是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦