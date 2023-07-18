社工流動率高 衛福部社福「二司一署」也難留才

行政院日前拍板，調升執行政府專案的民間社工薪資，社工人員高壓、低薪的工作環境，再次引發重視。有資深社工透露，不只政院社會安全網計畫聘雇的社工師，多留任不到5年就辭職投入仲介、保險業務員等工作，就連主責社福工作的衛福部「二司一署」：社工司、保護司、設家署，都出現留才困難的狀況。

衛福部社工司司長蘇昭如昨天受訪時證實，衛福部二司一署確實有人才流動快的現象。以社工司來說，工作同仁加班已是常態，且因官署負責的是後勤工作，職員不像第一線社工一樣能獲得社會掌聲，若遇到媒體關注的社會案件，還要面對媒體、立法委員挑戰，這都是造成人員流動的可能原因。

蘇昭如說，社會工作雖然高壓，卻是一份有使命感、成就感的工作，面對人才流動率高的現況，作為主管只能盡力訓練、激勵同仁投入工作，雖無法保證同仁一輩子都留在單位，但鼓勵在職期間奉獻所學；即使同仁離職，也希望持續投入社會工作，成為國家人力資料庫中的一員，長期下來也是為國家增添社會工作常備軍。

針對民間社工流動率高的現況，她表示，社工人才確實有機構間流動率高的狀況，但單位間的轉換，對社工人員來說是工作經驗累積，能幫助社工人員迎接不同任務挑戰；對NGO組織而言，人力的流動也能為組織帶來革新力量。社工待遇問題已讓不少社工系畢業學生不願投入社工行列，故社工司發動調薪，基層擔憂的通膨問題，未來將視實際情況再向政院爭取調整。